EN EL PASADO

Al contralor Esteban Ramírez Sánchez le vendrá bien comenzar a dar resultados respecto a las auditorías que ha iniciado por presuntas irregularidades cometidas por la presente administración, pues hasta ahora las sanciones aplicadas y procedimientos concluidos involucran únicamente a funcionarios del gobierno barbarista.La falta de resultados de las auditorías iniciadas en este trienio y la anulación de las sanciones que había promovido la Contraloría contra funcionarios barbaristas, como José Cruz Hernández Moreno y José Guadalupe Pedroza Cobián, han dejado mal parado al contralor; los tricolores ya lo llaman el “Contralor Carnal”.El pasado jueves durante la última sesión de Ayuntamiento, los regidores de oposición Norma López Zúñiga y Salvador Ramírez Argote expusieron el revés que tanto el Tribunal de Justicia Administrativa como un juez federal dieron a las sanciones propuestas por la Contraloría.Ante esto los ediles priístas exigieron al Ayuntamiento que ofrezca una disculpa pública a los ex funcionarios señalados, pero el alcalde Héctor López Santillana ya dijo que no y dejó entrever que la Contraloría buscará revertir las sentencias tanto del Tribunal de Justicia Administrativa como del juez federal. Habrá que esperar.Es urgente que Esteban Ramírez brinde un informe más detallado y explique por qué se vinieron abajo las sanciones que había propuesto y sobre todo qué ha pasado con las auditorías iniciadas en este trienio. El trabajo se le acumula.Este miércoles 20 de diciembre los empleados municipales tendrán su festejo de fin de año y las invitaciones a la fiesta, que se realizará en el Poliforum, ya se enviaron a dos mil 500 burócratas.Como cada año la pachanga es organizada por la Dirección de Desarrollo Institucional, a cargo de Enrique Sosa Campos, y el presupuesto destinado por la administración municipal para esta celebración es de 800 mil pesos.Pero el presupuesto no incluye los regalos que se rifarán entre los empleados pues, según informaron en la Dirección de Desarrollo Institucional, éstos les salen casi casi “gratis” al Municipio.Resulta que desde el año pasado se realizaron convenios con algunas tiendas departamentales que ofrecen créditos a los empleados municipales, los cuales se les descuentan vía nómina; y el Municipio optó por canjear a las tiendas el cobro administrativo que les representa aplicar estos descuentos por electrodomésticos y otros enseres que serán sorteados en la fiesta de la próxima semana entre los mismos empleados.Enrique Sosa dijo que este esquema le ha permitido ahorros al Municipio, pues no tiene que destinar un presupuesto extra para comprar los regalos que tradicionalmente reparte y además, añadió, todo es un proceso transparente: desde los montos que les intercambian en especie a las tiendas hasta el nombre de los empleados ganadores.Resulta que dentro del Presupuesto de Egresos del próximo año, la administración municipal sólo tiene destinados 45 millones de pesos para liquidaciones; el dato llama la atención, pues para el último año del trienio pasado el Ayuntamiento que encabezó la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez presupuestó el doble: 90 millones de pesos y resultó insuficiente.La liquidación de los empleados de la administración tricolor nos costó a los leoneses 120 millones de pesos, por eso brinca el dato; una teoría es que como el alcalde Héctor López Santillana ganaría la reelección no se prevén mayores cambios en la estructura municipal, pero para que eso ocurra aún faltan muchos amarres políticos.En la Dirección de Desarrollo Institucional la explicación que dan es que seguramente el monto de las liquidaciones por cambio de trienio será mayor, pero esperan hacer ahorros en otras partidas presupuestales y reasignarlas posteriormente a esta bolsa.

Alrededor de 200 empleados estatales y municipales participaron ayer en la capacitación que organizaron el Gobierno del Estado y autoridades electorales.Los empleados presenciaron el panel “Actuación de los Servidores Públicos frente al Proceso Electoral 2017-2018” y recibieron los parámetros que deben seguir de cara a las elecciones del próximo año.En el panel el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, señaló que el Gobierno del Estado de Guanajuato será garante de que los procesos electorales estén apegados a la legalidad y a la imparcialidad”.