La Creación de Joseph Haydn es un oratorio para solistas, coro y orquesta formado por tres partes. Las fuentes principales del texto en que ésta obra está basada son; el “Génesis” de la Biblia y el “Paraíso Perdido” de Milton. En las dos primeras partes se describen los primeros seis días de la creación (en el séptimo día el creador descansó) y en la tercera parte se describe a Adán y Eva como pareja feliz en el jardín del Edén. Este oratorio fue publicado simultáneamente en inglés y alemán en 1800.La obra inicia con una representación del caos inicial; es decir, con una representación de lo que no existe antes de que existiera cualquier cosa. En el primer día Dios creó el cielo y la Tierra (In the beginning God created Heaven and Earth/Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde). En el Segundo día, Dios creó el firmamento (God made the firmament/Gott machte das Firmament). En el tercer día, Dios creó la vegetación (God said, Let all the earth bring forth grass/Gott sprach: Es bringe die Erde Gras hervor). En el cuarto día, Dios creó las estrellas del cielo (God said : Let there be lights in the firmament of heaven/Gott sprach: Es sei’n Lichter an der Feste des Himmels). En el quinto día, Dios creó ballenas y criaturas del mar (God created great whales/Gott schuf große Walfische). En el sexto día, Dios creó a los animales y a los hombres (God created Man/Gott schuf den Menschen).Esta obra le fue inspirada a Haydn después de sus visitas a Londres en los primeros años de la década de 1790, en donde pudo escuchar “El Mesías” de Haendel quedando profundamente impresionado por esta obra. En la biografía de Haydn de Giuseppe Carpani se menciona que Haydn expresó: “Al escuchar esa obra fui sacudido como si hubiera regresado al inicio de mis estudios musicales dándome cuenta que hasta ese momento no sabía nada, esa música era la esencia de la grandiosidad musical”.En 1795, antes de abandonar Inglaterra, el empresario y violinista Johann Peter Salomon le entregó a Haydn un libreto anónimo en inglés con el tema de la creación. Ya en Austria Haydn le mostró este libretto a Gottfried van Swieten, quien elaboró la versión paralela inglés/alemán de la obra. Dado que van Swieten no era fluente en el idioma inglés el fraseo de algunos fragmentos en ese idioma fueron bastante deficientes razón por la cual algunas secciones se re-tradujeron del alemán al inglés.Las diferencias en las dos versiones son importantes desde el punto de vista musical y poético. Por ejemplo, un hermoso fragmento dice en inglés: “A new created world springs up at God’s command”, mientras que en alemán dice: “Und eine neue Welt springt auf Gottes Wort”. Literariamente la diferencia es importante pues en inglés se habla de; “un nuevo mundo surge de la orden de Dios”, mientras que en alemán se habla de; “un nuevo mundo surge de la palabra de Dios”. El que una orden o mandato de Dios de origen a un nuevo mundo es comprensible, sin embargo que de la palabra de Dios surja el mundo, es probablemente más hermoso, más poético.Por otra parte, se pensaría que algunas palabras en inglés tienen más sonoridad, como la palabra luz, “light” (que se pronuncia “lait”), que su equivalente en alemán “Licht” (que se pronuncia “lijt”). Sin embargo, durante una clase coral maestra impartida por los miembros del grupo inglés “Voces8 Ensamble”, ellos comentaron que debido a que el alemán es un idioma que se pronuncia incluyendo más consonantes que el inglés, es de hecho preferible para un coro cantar esta obra en alemán, pues de este modo el coro puede notarse con mayor claridad ante el auditorio sin ser acústicamente apagado u oscurecido por una orquesta de sesenta u ochenta integrantes.La Creación es una obra que refleja un universo lleno de orden, júbilo y alegría, muy alejada de sentimientos de pena, pecado y culpa. Esto último le valió ser reconocida por la iglesia católica como una obra demasiado secular carente del suficiente tono eclesiástico devoto y moralista, razón por la cual fue inicialmente prohibido interpretarla en iglesias y lugares de culto. Sin embargo, el éxito inmediato de esta obra le valió aceptación universal.