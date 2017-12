Márquez frente al fantasma

Publicidad

Ante el escándalo de la presunta empresa “fantasma” contratada por Gobierno de Estado el gobernador Miguel Márquez tiene su prueba de fuego para cerrar el sexenio: ir al fondo del cochinero o hacer como que aquí no ha pasado nada y pretender darle vuelta a la página a un asunto que huele muy mal.Comunicación Social del Estado pagó 4.6 millones de pesos a F.B.M Comercializadora, empresa boletinada en agosto por el SAT y el 8 de noviembre por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como sospechosa de operaciones inexistentes, reveló el portal Zona Franca hace una semana.La investigación de am sobre este caso ha aportado nuevos datos que dejan dudas que no se aclaran. Los mismos socios de F.B.M crearon otras empresas para recoger la basura en Salamanca. En ambos casos las autoridades Estatal y Municipal no saben cómo dar explicaciones contundentes.Después de cinco días apareció Tomás Jiménez Morales, el representante legal tanto de F.M.B Comercializadora (la intermediaria publicitaria) como de Assistant Roquette, proveedora en Salamanca, para dar una entrevista en una oficina improvisada, con un montaje armado, postura nerviosa y explicaciones en el aire. Lo que hizo fue confirmar la sospechosa de estar frente a un “fantasma”.En el domicilio fiscal que proporciona F.M.B, en la calle Escuela Médico Militar #88 interior 303 en el Conjunto Florida, municipio de Irapuato, nadie abre la puerta. Y al contactar vía telefónica a su celular al dueño, Fernando Balboa D’Argence, de plano respondió que no hablaría nada del tema, y colgó.Esta persona fungió como el apoderado legal de Parc Ferme Consulting, empresa que recogió la basura en Salamanca de agosto de 2015 a mayo de 2016. Se le canceló el contrato y entró a prestar el servicio Assitant Roquette cuyo contrato lo firmó Tomás Jiménez, el apoderado de F.M.B. Los mismos personajes pues.“Todo es auditable, todo es auditable, todo es auditable”, es lo que repite una y otra vez el Gobernador frente al contrato. Detrás de eso no sabemos si en verdad está preocupado pidiendo auditorías a fondo y pronto, o de plano confía plenamente en su equipo y está dando tiempo para que todo lo aclaren.El primer argumento del coordinador de Comunicación Social del Estado, Enrique Avilés Pérez, es que la empresa elabora contenidos publicitarios y que están los “entregables” que comprueban su trabajo.La Secretaría de la Transparencia del Estado que comanda Isabel Tinoco está en proceso de una auditoría a los contratos de Comunicación Social y hay que esperar a que la dependencia dé luz verde para que pueda consultarse lo que hizo F.M.B Comercializadora. Hoy no sabemos qué chamba hizo. Y, si algo fue el servicio que prestó, falta verificar si en verdad eso cuesta la millonada que se les pagó.Ya veremos cómo explican que en los últimos dos años el Estado pagó de manera directa a los diarios de la Organización Editorial Mexicana (OEM) en Guanajuato 24.5 millones. Pero además a un intermediario para que elabore “encartes, inserciones, y por espacios de publicidad” en esos diarios.En el programa de Aristegui Noticias, Avilés aseguró que contratan sólo a las del padrón estatal. Ese argumento se cayó pronto en voz directa del secretario de Finanzas del Estado, Nacho Martín Solís, quien salió a aclarar que la empresa no forma hoy parte del Padrón de Proveedores del Estado, aunque precisó que no es necesario que lo esté para poder obtener contratos en temas de Comunicación Social.Avilés Pérez presenta, como luego lo hizo la empresa en una inserción pagada, que tienen una opinión favorable del SAT emitida el 22 de noviembre respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Pero eso nadie lo ha puesto en duda, F.M.B no está enlistada como sospechosa por el SAT por ese motivo.De hecho lo complejo de la trama de las empresas fantasmas es eso, que operan con existencia legal. Desde esa fachada evaden impuestos y se emplean para cometer actos de sofisticada corrupción.En el Diario Oficial de la Federación se le incluyó en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice: “Que los contribuyentes emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal o infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.”El Secretario de Finanzas puntualiza que se trata de una sospecha del SAT, no de una confirmación, que mantiene la empresa su timbre digital lo que significa que puede seguir teniendo contratos públicos.Y eso es cierto, la pregunta es si la sola sospecha no basta para “prender las alarmas en el Estado”.En Salamanca el socio del 50% de acciones de la empresa Assistant Roquette (contratada para recoger la basura), Manuel Velázquez, es un estudiante normalista de 23 años que vive en Pedro Escobedo, Querétaro. El otro socio, Francisco Gómez, reporta un domicilio deshabitado en Corregidora. Las unidades no están rotuladas y tres de 15 están inscritas en el Registro Vehicular del Estado.El alcalde panista Toño Arrendondo sólo responde con un boletín que cumplen con la chamba, y punto. Y el representante legal de Assistant, el mismo que de F.B.M, Tomás Jiménez, de eso no quiso hablar con am.La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que comanda Francisco Javier Pérez Salazar, tiene mucho trabajo que hacer y ya hasta se tardó en anunciar auditorías específicas a esos contratos.Carlos Medina, los pone nerviososLa salida del síndico Carlos Medina Plascencia del Ayuntamiento leonés trae inquieto al panismo.¿A dónde va?, es la pregunta de sus cercanos pero también de quienes no lo quieren en la jugada 2018. La sola posibilidad, porque está claro que no hay nada concreto, de que el panista pueda ser opción para alguna candidatura importante (Gobernador, Alcalde, Senado) amargará la Navidad a más de uno.Ya sabe usted que el jueves el empresario con vocación política, como le gusta decir, presentó su licencia para a partir del 11 de enero para ya no regresar al cargo y dejó abierta la puerta a participar en la política.La despedida coincide con lo declarado el miércoles por el nuevo dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, en una reunión con los presidentes de los comités estatales, a quienes dijo que la coalición “Por México al Frente” (con PRD y Movimiento Ciudadano) irá con los candidatos más competitivos.Quienes ya hacían al exsecretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinhué Rodríguez, con la candidatura a la gubernatura en la bolsa, pues tendrán que esperar con incertidumbre hasta enero. No van a estar tranquilos y para nada confiados en el mentado pacto del gobernador Márquez de apoyo a Ricardo Anaya a cambio de nombrar al ‘delfín’ y tener mano en las candidaturas en Guanajuato.Anaya Cortés es pragmático, y ocupa votos. El problema no es ganar Guanajuato, el dilema es qué candidato les dará más votos a su candidatura presidencial que arranca cuesta arriba. Así de simple.En Guanajuato y León el PAN no ha difundido resultados de sus mediciones internas. A mediados de año la consultora leonesa Inmersa Marketing presentó algunos datos de una encuesta que ubicó a Carlos Medina en el primer lugar de las preferencias de la intención de voto a la gubernatura.Por eso el político dice que “muchos” le están pidiendo reconsiderar el no participar en 2018. Medina le llamó a Márquez para avisarle de su salida del Ayuntamiento, pues fue él quien al final lo regresó a la trinchera de la función pública, pero con el tiempo es notorio que la relación entre ambos no es igual.El Gobernador se muestra sorprendido con la sola posibilidad de encartar a Medina. Le descuadra todo.Algunos ya especulan con la fórmula Medina Gobernador y Fernando Torres Graciano secretario de Gobierno. Y que Diego termine con un “gran premio” como es el Senado por 6 años con opción a 12.Pero además de la competitividad hacia afuera el PAN tendrá que medir la aceptación de Carlos con sus militantes y simpatizantes en donde Diego ha concentrado su trabajo político para ganar simpatías. ¿Hasta dónde los panistas serán institucionales con la designación de su Comité Nacional?, la que sea.HLS, sentimientos encontradosLa salida de Medina tampoco le dará al alcalde Héctor López una Navidad tranquila. Desde Palacio de Gobierno no terminan por confirmar su respaldo a la reelección, tampoco quieren al diputado federal Ricardo Sheffield, y el nombre de Carlos también estará en la mesa mientras que no haya definición.Al interior del Ayuntamiento Héctor y los suyos seguro se sentirán aliviados de no escuchar de manera reiterada las críticas de Medina Plascencia en varios de los temas de la Administración, principalmente el de la política de Seguridad en donde el jaloneo pasó del debate por la plataforma tecnológica de información de la Secretaría de Seguridad a los recientes dardos acusando intentar compras dirigidas.Pero no por nada el otro síndico, Luis Ernesto Ayala Torres, lo despidió con un: “Tú ausencia se va a notar”. Y es que, les gusten o no los modos de Medina Plascencia, para la Administración Municipal resultaba fundamental su labor desde la Comisión de Hacienda y el Comité de Adquisiciones. Escuchando a la oposición el panista corrigió varias de las propuestas que no estaban sustentadas.Su lugar lo ocupará el empresario Roberto Novoa Toscano, reconocido en el gremio por su paso como dirigente de Anpic y Concamin Bajío, también como presidente del Consejo para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado y del Consejo de Fomento al Comercio Interior (Cofoci).No hay duda de la capacidad empresarial del suplente, pero eso de la actividad pública es otra cosa. No tiene experiencia en temas de una Administración Municipal y por Ley el primer síndico encabeza Hacienda y Adquisiciones, así que no hay manera hacerse a un lado. También asume como secretario de las comisiones de Contraloría, la de Movilidad, y la de Obra Pública, Servicios Públicos y Vivienda.Morena y PVEM listos, y el PRI enredadoMientras que en el PAN y el PRI se enredan con la definición de sus candidatos a la gubernatura, en Morena y en el Partido Verde Ecologista están listos con sus gallos en el arrancadero de la batalla.En el PRI de plano todo es un misterio. El senador y aspirante a la candidatura, Gerardo Sánchez García, y el dirigente estatal y diputado local, Santiago García, anunciaron que el Comité Nacional publicaría el guadalupano 12 de diciembre la convocatoria para la asamblea de delegados en la que elegirán candidato, pero la fecha pasó de largo y nadie atina a dar una explicación de los motivos.No hace falta que lo hagan, está claro que en el CEN del PRI no querrán emitir una convocatoria cuando antes no tienen amarrado quién será su candidato. Los suspirantes esperan el dedazo tricolor.Gerardo Sánchez cree que es suficiente el control de la estructura para que le den la candidatura; el senador Miguel Ángel Chico no apaga su velita; y José Luis Romero Hicks anda más animado que nunca. Javier Aguirre ya dejó Gobernación y espera que eso le valga para estar en la negociación.El Partido Verde se cansó de ser aliado de un partido desarticulado como el PRI, y apostó a su proyecto. Desde hace semanas andan placeando en sus comités a su ‘gallo’, el celayense Felipe Arturo Camarena García, cuya experiencia pública Federal, Estatal y Municipal, y en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los pone ante un inmejorable escenario de elevar su votación histórica en la entidad.En Morena la doctora y académica Antares Vázquez Alatorre ya está desde el 14 en plena precampaña y recorrerá el estado aprovechando el periodo legal para hacerlo hasta el próximo 11 de febrero. Ese partido va con PT y Encuentro Social (PES) que en lo que toca a la entidad tienen presencia marginal.