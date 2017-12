Negocios navideños

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este fin de semana inicia la vorágine y la euforia navideña. Salen a la calle los 350 mil vehículos leoneses y los centros comerciales se llenan. Es enorme el impacto económico de las fiestas navideñas, cuando lo que debería prevalecer es el espíritu navideño, -este ambiente de reconciliación y encuentro que se da en forma natural en la sociedad occidental-.Sin embargo, las festividades son una estrategia que desarrolla la sociedad de consumo para dinamizar la economía y por ello es que corren paralelas a las temporadas, al clima, a la cultura y provocan así ciclos económicos.En el Bajío tenemos cuatro ciclos económicos donde el flujo de efectivo (circulante) se incrementa: la Feria en enero; los dos periodos vacacionales (Semana Santa y de verano), los periodos de compra-venta del calzado por pedidos de SAPIC y el periodo navideño (que ahora se inicia desde el “Buen Fin”).Si bien las exportaciones por manufacturas automotrices son ahora casi el 70% y no están asociadas al mercado interno, su estacionalidad depende del mercado norteamericano y no impactan tanto la estacionalidad de la economía regional.Todo esto, para llegar el punto: el periodo vacacional de fin de año en el Bajío incrementa el circulante, pues los pagos de gratificaciones y aguinaldos permiten que el consumo sea mayor. Desglosando la fuente de ingresos, está el gasto público que se ejerce al final, el consumo familiar que reserva para adquisición de bienes de consumo (electrónicos, ropa y juguetes) y los pagos de empresas hacia proveedores y trabajadores.De esta manera las fiestas navideñas traen alegría a las familias, pero también a las empresas de servicio, pues los consumidores salen a las calles a comprar (hay estimaciones de que las compras electrónicas en nuestro País representan menos del 10% del consumo nacional).Recientemente hicimos una encuesta en Investigaciones Meridiano donde casi el 60% de los encuestados declara comprar regalos como una tradición y que su principal interés es estar con su familia, en tanto que el fin de año hay una mayor tendencia a pasarla en compañía de amigos o compañeros de trabajo. El 72% declara obsequiarlo “algo” a los seres queridos independientemente del precio que tuvo que pagar. El 82% considera que las fiestas decembrinas son las más importantes del año y entre ellas, la navidad es claramente la más importante.Aunque esta semana Banco de México incrementa su tasa de interés y esto pudiera detener el ritmo de crecimiento al hacer más atractivo el ahorro, la realidad es que los mexicanos y los leoneses hemos salido a la compra masiva de regalos y con esto se activa la economía.De acuerdo a datos de la STYPS solamente la tercera parte de los mexicanos tienen acceso a algún tipo de prestación de fin de año como aguinaldo o bonos o reparto de utilidades. Por eso, el espíritu navideño en conjunto refleja en las mesas de los compatriotas nuestra situación económica: desde frijoles charros hasta lo más sofisticado de las viandas decembrinas.Por ello, el consumo se traduce en compra de regalos (juguetes y ropa principalmente), en tanto que los restaurantes captan para las fiestas de fin de año, cenas de navidad y año nuevo a una cantidad importante de comensales.Se inicia así, para quienes tienen un trabajo fijo, un periodo vacacional y para otros, los empresarios de empresas de consumo estacional (transporte, restaurantes, tiendas de conveniencia, jugueterías, entre otras), un trabajo intenso para captar ese circulante.Por eso, en el Bajío, al igual que en todo el país, las fiestas navideñas son oportunidad para tener ingresos extras y recuperarse –si las hubo-, de las pérdidas del año. Quienes menos tienen es cuando más sienten el frío y las carencias pues no hay sueldo ni aguinaldos.Con el gobierno de vacaciones (algunos dirían que disfrutando de sus vacaciones “cortas”, pues las “largas” son todo el año), el sector productivo desacelera la actividad.Como sea, las fiestas decembrinas son negocio para quien ofrece un producto atractivo y lo sabe colocar cerca del cliente que tiene estas semanas dinero en la bolsa. Con todo, los robos se incrementan, las familias se reúnen, los migrantes vuelven al terruño, y las empresas evalúan los resultados del año para proponerse mejorar al año siguiente.Estas fiestas, tan de los mexicanos, son así de necesarias porque nos congregan para celebrar la vida y cohesionar un poco este desmembrado tejido social, aunque no dejan de ser, primordialmente, negocios navideños.*Director de la Universidad Meridiano, A.C.