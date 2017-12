¿Por quiénes vamos a votar?

“Las amplísimas facultades que tiene el Presidente de México proceden de la ley y de una serie de circunstancias del más variado carácter”.

Daniel Cosío Villegas

Gustavo Carvajal Moreno, en su calidad de jefe nacional priísta, acuñó una frase que en tiempos de López Portillo fue material corburenre capaz de “quemar” a un aspirante a gobernador por Zacatecas y a otros tricolores más.Ocurrió que Echeverría, don Luis, quien era ya ex, recibía en su casa a diversos políticos no simplemente para que lo saludaran sino a efecto de deslizar directrices, pensando seguro que podía actuar a remembranza de los tiempos cardenistas que se decía: “Aquí vive el Presidente, pero el que manda vive enfrente”, que era nada menos Plutarco Elías Calles.Pues a quien acudió para buscar la bendición del esposo de la compañera María Esther lo fulminó el veracruzano al decir que “recibió el beso del diablo”. La carrera de ese aspirante se extinguió.Era costumbre que “el destapado” en el instante de su nominación recibiera de facto todos los poderes inherentes y no, a su nueva posición.Ese ritual ha cambiado porque no siendo priísta, más que de sangre, José Antonio Meade Kuribreña ha de aceptar que alguien en el poder haga nominaciones, o sea que dé el palomazo a los aspirantes a diputados, senadores y gobernadores próximos a competir en la contienda venidera.Como se entiende, sin mucho sacrificar la sesera, a ese dedo o mejor dicho al propietario del mismo le deberán los electos el agradecimiento por la tajada de poder que se les entregará, si ganan.Habrá quienes digan que lo de ahora es un nuevo experimento en el sistema político mexicano; es verdad. Pero de ninguna manera nos coloca ese hecho en una avanzada de la democracia. Es evidente que, de ganar el PRI, habrá un poder atrás del trono.Quienes lo duden es que no observan las entretelas del poder.Por el otro ángulo del triángulo se promueve un personaje que para nada oculta su autoritarismo. Él fundó Morena, su partido, dentro del cual decide acciones y procedimientos, candidatos y gabinete, (ya anunciado). A los puestos de elección irán quienes señale su inequívoco índice y para darle sabor al caldo, cuantos y cuantas salgan ganadores de una rifa o tómbola.Esa es la “democracia” con la que nos amenaza, sin esconder nada López Obrador para quien el anzuelo que suelta a la pobrería es la dádiva. Ya se los lanzó incluso a los “ninis” que son muchachos y muchachas que ni estudian ni trabajan. Su padrino, si es que llega a Palacio Nacional, será André Manué.En el otro vértice se ubica un frente que tiene ya cabeza, Ricardo Anaya Cortés, quien concertó con algunas tribus del PRD y Movimiento Ciudadano una alianza cupular para ir por la Silla del Águila.En el hipotético caso de que el ex líder panista ganara la Presidencia, ¿con cuántos de un color, tendencia -no digo doctrina porque ya no existen ni en el papel- nos gobernaría? Me replicarán los expertos que contará con un programa, sí, pero resultaría inevitable que confeccionado de una mezcolanza tan indefinida como confusa.Y para el colmo de nuestra realidad lo que temíamos ya llegó: los emocionados por la alianza echaron su gato a retozar en Guanajuato. Muy orondos se retrataron triunfalistas.Al respecto nos van a ilustrar, apoco desde ya, los politólogos de pacotilla, unos para nada pagados y otros con sueldo, que no hay espacio para confusión supuesto que se podrá sufragar por personas y colores, si se prefiere apoyar a candidatos libres que registre la boleta y hasta colocar un nombre en el último renglón de esas papeletas.Sí, todo eso es verdad, pero a la hora de sumar debe ganar, ésa es la idea, el candidato o la candidata de la alianza, ¿no para ello arrojaron todas las propuestas al perol en donde fermentan ya los intereses?En este ensayo de alianzocracia para nada contaron los miembros de los partidos, mucho menos en Acción Nacional. No hubo consulta a los afiliados.Se me va a refutar diciendo que los consejeros dieron luego de acalorado y prolongado debate, su aval y que eso resulta apegado a los estatutos; por lo tanto fue legal. Cierto, legaloidemente hablando.Está bien, cada quien con su charamusca o chupete de dedo, pero a la vista de todos, los que tienen ojos para ver, dentro y afuera del PAN, fue más claro que el agua pura, el manibrismo del hoy ex presidente y cuasi candidato presidencial.Qué tan lejos estamos de 1972, cuando don Daniel Cosío Villegas escribió su ensayo respecto al “Sistema Político Mexicano”, en el que razonaba (Pág. 71), “A pesar de esta pirotecnia electoral, se admite generosamente que el PAN ha ganado algún terreno, si bien hay una disparidad de opiniones sobre si debe darse a ese progreso un signo positivo en favor del PAN, o un signo negativo en contra del PRI, o sea que un buen número de ciudadanos (y ahora diríamos ciudadanas también), que no suscribirían el programa o la actuación general del PAN, al encontrarse ante la disyuntiva concreta de escoger entre un candidato de él y otro del PRI, votan por el del PAN considerando que de todos modos no será peor que el del PRI...”.Luego de los gobiernos de Fox y Calderón y hoy en día con un frente que agita programas y principios como en juego del cubilete, ¿cuáles serían las reflexiones de don Daniel Cosío Villegas?Se me dirá que ese imaginario de cómo hubiera reaccionado el politólogo mencionado ante la realidad presente es burdo.Cierto, no obstante los ciudadanos estamos obligados, si es que pretendemos salvar a México por la vía democrática, a buscar ideas y los senderos que nos lleven a presionar para que los partidos sean palancas de justicia, bien común y libertad, no como ahora evidentes manipuladores en no poco, de muchas conciencias cívicas.