Supremo Tribunal de Justicia ejemplar

El miércoles 13 de diciembre del presente año en una sesión solemne, los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, así como los miembros del Consejo del Poder Judicial, por voz de su Presidente, Magistrado Miguel Valadez Reyes, informaron de las labores integrales del Poder Judicial del Estado.Durante los últimos cuatro años fungió como Presidente, coordinador, administrador, representante y líder de este Poder Estatal el Maestro Miguel Valadez Reyes quien con su capacidad, compromiso y esfuerzo permanente le dio un sello de identidad y de respeto a este Tribunal, tanto ante los otros dos Poderes del Estado, como de la ciudadanía guanajuatense; además de merecimientos y galardones nacionales, que le otorgaron diversas instituciones.El Informe de Labores fue muy extenso y abarcó todos los rubros de competencia y actividades de este Órgano de Justicia, destacando la consolidación en la impartición de justicia no solamente en el Sistema Oral Penal sino también en las demás materias del Derecho como en las ramas Civil, Mercantil y Familiar, además del sui generis Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.El Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) colocó al Estado de Guanajuato, específicamente a su Poder Judicial, en el primer lugar durante los años 2015 y 2016 en los procesos de implementación y operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sobre las otras 31 Entidades Federativas.Hace cuatro años según el Banco Mundial, mediante el estudio “Doing Bussines”, había colocado al Estado de Guanajuato en el lugar número 17 respecto del servicio jurisdiccional y su grado de confiabilidad para inversiones y negocios.Tanto ha mejorado en materia de impartición de justicia nuestro Estado que en el último año se obtuvo el tercer lugar en esta práctica, otorgando confiabilidad, agilidad y eficiencia en la resolución de disputas comerciales, de allí que Guanajuato sea atractivo para nuevas inversiones.El Magistrado Valadez mencionó también que uno de los principales activos del Poder Judicial son sus recursos humanos, los cuales, además de acrecentarse, son objeto constante de profesionalización, actualización y especialización, para ello se ha otorgado una mayor importancia a la Escuela de Estudios e Investigación Judicial, cuya plantilla docente se ha enriquecido con los mejores profesores nacionales y extranjeros para desahogar los cursos, talleres y programas académicos que allí se desarrollan.No se ha descuidado ningún aspecto de la impartición de justicia, pues se sigue dando atención y fortaleciendo a los juzgados de justicia penal tradicional, a los de ejecución de medidas judiciales y sanciones penales, a los de narcomenudeo y a los de extinción de dominio.Todo ello, complementado con instalaciones de primer nivel dignas para juzgadores y justiciables, que incluyen desde su construcción hasta su equipamiento tecnológico y mobiliario adecuado, para otorgar amplitud suficiente y confort en el trabajo y en la atención.Pero quizá uno de los aspectos intangibles de mayor valor que, sin mencionar el propio Magistrado Valadez Reyes, lo es la honestidad a toda prueba con que se conducen nuestros juzgadores y el personal auxiliar, porque esto no sería una realidad sin el propio ejemplo del titular de dicho Poder Judicial y de los Magistrados que lo integran.Al evento se sumaron como invitados tanto la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, diputada licenciada Arcelia González González, y el gobernador Miguel Márquez Márquez, quienes en sendos mensajes elogiaron la labor del Maestro Miguel Valadez Reyes al frente de este Órgano del Estado y a su gran equipo de trabajo que supo conjuntar, dirigir y armonizar bajo una misma mística de servicio los criterios a seguir por la mayoría de los miembros de ese gran Cuerpo Colegiado, con autoridad profesional y moral.Termina un ciclo y retornaremos nuestra atención a la próxima sesión del día 3 de enero del 2018 en la que como punto principal de Orden del Día será la elección de quien fungirá como nuevo Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, para el periodo 2018-2020.Como ya lo comentamos en diversa entrega (“Se busca liderazgo en el Supremo Tribunal de Justicia” a.m. 5/11/2017) los posibles aspirantes idóneos para ocupar el cargo se han reducido e inclusive se menciona en la última semana en diversas columnas políticas y editoriales de algunas publicaciones estatales que al parecer la balanza se inclina por recomendación del propio gobernador Márquez Márquez hacia la magistrada Claudia Barrera a insistencia de un empresario estatal muy influyente, ambos oriundos de la ciudad de Irapuato.Empero, permítaseme disentir de esa especulación y con todo respeto, avizoramos de ser así un estancamiento y probable retroceso en la marcha y ritmo que impuso el Maestro Valadez Reyes en estos últimos cuatro años.Y sostengo que el más viable sucesor para que con la misma energía, enjundia, liderazgo y autoridad moral reconocida por sus demás compañeros, trabajen en conjunto, son cualquiera de los otros tres magistrados que mencionamos hace poco más de un mes (Diego León, José Luis Aranda y Héctor Tinajero).Evitemos que el Poder Judicial ahora símbolo de unidad, armonía, trabajo y eficiencia, se degrade y sea presa de un ambiente de discordia, resentimientos, rencores, indisciplina y hasta venganzas.Me quedo con ese emotivo momento del Informe de Labores que comentamos, en que todos los asistentes de pie brindamos un largo rato de aplausos al Maestro Miguel Valadez Reyes, fruto de lo que sembró en estos últimos cuatro años y a lo largo de su vida profesional.