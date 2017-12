Aseguran DIF opere estacionamiento

Publicidad

Alejandro Gutiérrez de Velasco aseguró que Poliforum no tiene inconveniente alguno en que el estacionamiento para el polígono cultural-reacreativo-negocios sea operado por el Estado.El director del Poliforum apuntó que lo importante será cubrir una necesidad critica que se tienen en la zona ante la falta de un estacionamiento.“Nosotros al propio gobernador del Estado (Miguel Márquez Márquez) como polígono le hicimos una solicitud ...porque la necesidad de un estacionamiento es un tema crítico e hicimos los trámites necesarios. Sería todo lo que puedo mencionar... confío en que todo va salir bien y que en próximos meses estemos disfrutando de un estacionamiento que es muy necesario para el polígono”.Dejó en claro que aunque no es será en el lugar que inicialmente se había contemplado físicamente es la misma idea que contemplaba el proyecto maestro de Poliforum razón por la que no se trata de una idea diferente.“Es el mismo (proyecto), finalmente no es nada nuevo por que desde el proyecto maestro del proyecto poliforum ahí estaba considerado el estacionamiento”.Apuntó que la necesidad es tan clara que en la actualidad se usa la Calzada del recinto de negocios que tendría que ser una zona completamente peatonal como una extensión de estacionamiento.Aseguró que para ellos no existe inconveniente en que el estacionamiento sea operado por el DIF.“Sin ningún problema, Lo que queremos es que se satisfaga la necesidad que existe”.El terreno solicitado tiene una superficie de, el área que está ubicada en el Paseo de Los Niños y Bulevard Francisco Villa es parte del polígono donado en 1996 por la Federación al Ayuntamiento de León para que se le diera uso de un parque, para uso de la Feria Estatal y de las propias vialidades que por ahí cruzan.