“Este tipo de empresas que se dedican a la venta de facturas están muy señaladas y publicadas en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que señala cuáles son las empresas que facturan operaciones inexistentes, como pudiera ser este caso”, mencionó Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).



“Estas empresas facturan un servicio, algo intangible que no pudiera ser rasteable y normalmente son servicios; la empresa ‘fantasma’ recibe el dinero y luego en una caja negra lo regresan a un tercero y etcétera. No digo que esto haya sucedido, pero ese es el modus operandi de esas empresas”, aseveró.



“Las empresas se prestaban a vender facturas en lugar de prestar un servicio real”, aseguró el líder empresarial.



“Sería su bautizo en su actividad. Las expectativas son muy altas porque es la oportunidad que tendría para manifestar si es una persona autónoma, independiente y que va a poder incluso sancionar en caso de que haya responsables”, dijo.



“Ahorita todo apunta a que es una operación simulada e inexistente; el tema no es responsabilidad exclusivamente del SAT, la otra parte tiene mayor responsabilidad en el caso”, agregó.

Solicitan panistas investigar



“He hecho un llamado enérgico a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de cuentas a que comience de inmediato y de forma oficiosa una investigación al respecto, pero también a la Auditoría Superior del Estado que pueda iniciar con la investigación”, declaró la legisladora.



“Esperemos que se haga la investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública estatal; que se revise y que se dé una explicación clara, puntual y categórica por parte de la propia dependencia para que nos diga y explique qué pasó porque finalmente hasta el día de hoy no ha habido mayor pronunciamiento por parte de la Secretaría”, finalizó.

Exige justicia y transparencia



“Nuestro papel será dar puntual seguimiento a que las instancias qie les corresponde hagan su trabajo; si no lo hace ni la Secretaría de la Transparencia, ni el Fiscal carnal y ninguna de las obligadas a esta revisión, por supuesto que consideraremos interponer algún medio de denuncia”, aseguró.

“Escuché las declaraciones de los diversos funcionarios que están involucrados y no me deja satisfecho el creer que aquí no pasó nada”, añadió.

“Espero que el Gobierno del Estado transparente todo lo relacionado a este caso”, finalizó.

Calla sobre datos reservados



“Ya lo darán a conocer el resultado de las auditorías. Yo no tengo bronca”, respondió el gobernador Miguel Márquez al ser cuestionado acerca de la reserva de datos de las llamadas empresas “fantasma” que contrató su administración.



“Soy muy claro, de veras, ya lo dije, todo el recurso público es auditado y el servidor público tiene responsabilidades”.

