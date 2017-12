Arrestan a funcionaria por robo a nómina

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una empleada de 46 años de la Secretaría de Cultura capitalina fue detenida ayer en el Estado de México por robar, en una operación electrónica, el dinero destinado a la nómina del mes de noviembre de la dependencia, informó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera."Hay una persona detenida por el asunto de los 5.8 millones de pesos que fueron sustraídos de la cuenta de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México", indicó Mancera.El Mandatario capitalino lamentó que el juez la haya liberado, sólo con la orden de permanecer en el País, aun cuando sigue sujeta a proceso."Otro caso en el que está acreditado que es la persona que interviene, sin embargo, el juez de la causa le dio libertad en medida cautelar, es decir, no decretó la prisión preventiva , no obstante que la solicitó el Ministerio Público", recalcó Mancera.El Procurador General de Justicia, Edmundo Garrido, explicó que fue comprobado el procedimiento por el cual, a través del uso de un token para obtener contraseñas, fue sustraído el dinero el 14 de noviembre.El dinero robado, detalló, fue depositado en dos cuentas, que a su vez se dispersaron en otras cuatro cuentas."En el análisis forense del equipo de cómputo de la imputada se detectaron rastros de su actividad en internet, coincidentes en tiempo y lugar, toda vez que se apreciaban vistas con ingresos exitosos a la página oficial del banco, lo que descartó cualquier intento de hackeo externo o suplantación de identidad informática”, mencionó el Procurador.Garrido detalló que la imputada era una funcionaria administrativa a cargo del manejo de la cuenta de la nómina y el dinero fue retirado en Yucatán.Hasta la fecha, el monto no ha sido recuperado.