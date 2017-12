Delatan modus operandi de Odebrecht

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La forma en que Odebrecht operó el contrato con Pemex Refinación para la refinería Miguel Hidalgo confirma que se siguió el mismo modus operandi que en otros países de América Latina, donde sí hay investigaciones por los sobornos de la empresa brasileña, afirmó el diputado de Morena Vidal Llerenas.REFORMA publicó que Odebrecht subcontrató una empresa local para hacer trabajos de aprovechamiento de aguas residuales en la refinería de Tula, Hidalgo, y que a ésta a sólo le pagaron 331 millones de pesos, del total de 2 mil 315 millones que cobró la brasileña.El presidente de la Comisión Investigadora de operaciones y contratos del Gobierno federal indicó que la información publicada da cuenta de que puede haber mayores responsabilidades que no han sido señaladas por la Secretaría de la Función Pública.Dijo que ya se sabía que en el contrato PXR-OP-SILNSPR-CPMAC-A-4-14 se pagaron ampliaciones, lo que hizo la obra más cara, pero lo que no se sabía a detalle es cómo se había hecho el trabajo por medio de una subcontratación."Lo que estamos viendo es que se confirma el modus operandi de Odebrechet. Lo que sucedió en México es lo que se ha visto en otros países de América Latina, de que se logra un contrato, luego se hacen ampliaciones cuantiosas y además se contratan empresas locales para que hagan el trabajo quedándose la empresa de Brasil con la mayoría de las ganancias", declaró el diputado de Morena."En la Comisión investigadora podemos pedir el contrato porque estamos viendo que la inhabilitación de la Función Pública fue insuficiente; tenemos que aclarar qué otras responsabilidades hay, especialmente de los funcionarios de Pemex", declaró el diputado de Morena.Mejor conocida como la Comisión Odebrecht, Llerenas indicó que este grupo de trabajo tiene las atribuciones de pedir la copia de tal contrato."Tenemos que conocer qué más tenía el contrato, qué más no sabemos, porque se tienen que fincar responsabilidades a servidores públicos", destacó Llerenas.Dijo que por eso vuelve a la luz el nombre del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, porque el contrato a Odebrecht no fue un asunto de funcionarios de segundo nivel, sino del primer nivel de la empresa.E indicó que no se trató de una obra licitada, sino que se dio por adjudicación directa, luego de encuentros que hubo con directivos de la empresa Odebrecht.Vidal Llerenas afirmó que sigue el silencio de las autoridades mexicanas, luego de que se difundió más información de cómo se operaban los sobornos en México."Más allá del trabajo de la Función Pública, no se conoce más de las investigaciones de PGR", remarcó.