Esperan promulgación de Ley de Seguridad Interior

Luego de poco más de un año de discusión, y entre expresiones de desacuerdo por parte de la ONU, la CNDH, universidades y académicos, organismos empresariales y activistas Tras un debate de, el Senado avaló a las 6 de la mañana el dictamen correspondiente, con modificaciones a nueve de los 34 artículos de la ley y adición de un transitorio.Votaron a favor 76 senadores de PRI, PVEM y PAN, y en contra 44 de PRD y Morena, con tres abstenciones.La oposición presentó reservas a cada uno los artículos y los transitorios, e incluso el título, lo que prolongó la discusión hasta la madrugada.Las modificaciones al dictamen que envió la Cámara de Diputados -a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26- fueron consideradas por organizaciones civiles y especialistas como cosméticas. Durante la discusión en lo general, los discursos, a favor o en contra de la ley estuvieron marcados por el reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas Sin embargo, los opositores“Votamos por la paz, reconocemos al Ejército Mexicano,y, desafortunadamente, creo que sin darse cuenta de los alcances de esta ley, ustedes están votando por la continuidad de una guerra”, señaló Miguel Barbosa, del bloque PT-Morena.En tanto, el panista La minuta con los ajustes hechos en el Senado fue presentada en la Cámara de Diputados, con dispensa de trámites, a primera hora de la mañana, yDiputados de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano salieron del pleno y no votaron.Tras un debate rápido,En tribuna, la priísta Mercedes del Carmen Guillén Vicente defendió con vehemencia la ley que otorgará a las Fuerzas Armadas atribuciones permanentes para“Es una ley constitucional que cumple todos los requisitos, que no tiene violación a ningún derecho y que además no va a militarizar al país”, indicó.La coordinadora de Morena, Rocío Nahle, advirtió que la nueva ley es inconstitucional y adelantó que será impugnada.