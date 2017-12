Estrena Meade dinámica de precampaña

Alto total a la #discriminación y a la violencia de #género. Mayor #inclusión y protección efectiva de derechos para las mexicanas. Para protegerlas, no habrá titubeos. Tienen mi palabra. pic.twitter.com/jziy6YvqOi — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) December 16, 2017

Quiero sumar a las y los poblanos a esta causa. Juntos, atenderemos los pendientes en inclusión, consolidaremos los avances en la creación de prosperidad, y fomentaremos una vida de paz y de seguridad para las #familias mexicanas. pic.twitter.com/iunAsdwLYA — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) December 16, 2017

José Antonio Meade, aspirante presidencial del PRI, estrenó este sábado una nueva dinámica de precampaña, en la que respondió preguntas de militantes de ese partido.Poco acostumbrado a los discursos políticos y de arenga, el ex Secretario de Hacienda escuchó los cuestionamientos de representantes de los sectores del tricolor, previamente seleccionados.Al igual que en otros encuentros, el precandidato no se vistió de color rojo y acudió ataviado con una chamarra en color mostaza."¡Pepe Presidente, Pepe Presidente!", gritaban los simpatizantes, quienes se dieron cita en el Centro de Convenciones para mostrar su apoyo al evento denominado "Puebla con Pepe Meade".El aspirante pidió el apoyo de los asistentes para convertirse en candidato."Vengo a pedir con mucha humildad que me apoyen en el deseo de ser su candidato a la Presidencia de la República", dijo.Meade saludó a todos los cuadros y movimientos del PRI poblano."En este camino que estamos empezando aquí en Puebla en busca de unidad, reconciliación, para presentar la mejor propuesta al campo y a la ciudad, que haga sentido a los jóvenes, sentido en Puebla para que sea próspera, exitosa y trabajadora, para crecer en unidad y vamos a ganar", aseguró.Sostuvo que tendrá una precandidatura de diálogo en el que escuchará a cada sector para presentar la mejor propuesta.En las preguntas el precandidato dijo que para combatir la pobreza asegurará la educación de todos los niños y que todos los adultos terminen la educación básica, además de que los mexicanos tengan acceso a la vivienda y servicios de salud.Mientras que para rescatar el campo, expuso que la tierra debe ir acompañada de créditos y asistencia técnica, más capacitación al trabajo y el uso de mejores semillas, más tecnología y equipamiento.Durante su encuentro con militantes, uno de los participantes "resbaló": "Sabemos que va a ser nuestro Presidente Municipal", dijo, desatando las risas de Meade y el abucheo de los presentes.El aspirante llegó acompañado por el presidente nacional de ese instituto político Enrique Ochoa Reza y el líder estatal Jorge Estefan Chidiac.