Minimiza PRD renuncias

El secretario general del PRD, Ángel Ávila Romero, señaló que las recientes renuncias de algunos militantes perredistas ya eran más que evidentes y anunciadas, toda vez que dejaron de acudir al debate al interior de este instituto político."Respecto a las renuncias de algunos miembros del PRD como Carlos Sotelo, o Víctor Romo, entre otros, sólo aclarar que ellos ya tenían mucho tiempo fuera del PRD", indicó en un comunicado."Ellos ya habían dejado de lado luchar por las convicciones de izquierda progresista, su permanencia era un cálculo meramente político y personal de buscar posiciones".Aseguró que su permanencia dependía de un cálculo meramente político y no de convicciones partidistas.Ávila Romero dejó claro que dichos personajes sólo hicieron oficial su renuncia porque hace tiempo no se presentaban a debatir en el Consejo Nacional, que es la instancia para la toma de decisiones en el PRD."Esto no pone en riesgo la vida partidaria del PRD, seguiremos trabajando, la militancia sigue firme, seguiremos impulsando al Frente Ciudadano por México en todos los estados, la ruta del PRD sigue para lograr la transición democrática y cambiar el rumbo de este país", afirmó.Advirtió que quienes se han ido a militar a otro partido se han quitado la careta."Resulta absurdo que se tardaran tanto tiempo para renunciar al partido y hoy, después de un año, veo que ya están en otro instituto político y al PRD dejarán de dinamitarlo, ya que eran militantes que no abonaban ni beneficiaban en nada y lo mejor es que se fueran a otro lado donde podrán hacer ese doble juego perverso como están acostumbrados".El secretario general aseveró que ganarán en la Ciudad de México.El senador Raúl Morón, el diputado local Víctor Hugo Romo, el ex senador Carlos Sotelo y el ex presidente del Consejo Nacional perredista, Camilo Valenzuela renunciaron ayer al sol azteca y expresaron su respaldo al aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.En conferencia de prensa, cuestionaron que la dirigencia nacional del PRD haya pactado una alianza electoral con el PAN sin consultar a la militancia.