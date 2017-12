Pide AMLO cuidar voto en distritos pobres

Publicidad

Andrés Manuel López Obrador, precandidato único de Morena, PT y el PES, encargó a la ex candidata Delfina Gómez que se vaya a vivir a la zona de los siete distritos más pobres del Estado de México para trabajar contra la compra del votoEn su precampaña por el Municipio de San José del Rincón, pidió al coordinador de Morena mexiquense, Higinio Martínez, que se enfoque en los 34 distritos restantes.En su discurso, dijo que la elección reciente en el Estado les enseñó que deben trabajar más en los siete distritos más pobres porque ahí el Gobierno se aprovecha del hambre para comprar el voto ."Da coraje, porque obligan a la gente pobre a votar por sus verdugos, y así fue como Peña Nieto impuso a su primo Alfredo del Mazo; sería irresponsable de nuestra parte, sabiendo dónde hacen las trampas, no organizarnos para resistir", sostuvo.López Obrador pidió a sus simpatizantes trabajar a fondo y no confiarse por los resultados de las encuestas de preferencia electoral que los ubican arriba."Tenemos que organizarnos en cada comunidad, en cada colonia, en cada contingente de Morena, del PT, del PES", dijo el político, quien estuvo acompañado por el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, y la diputada y ex candidata a la Gubernatura Delfina Gómez."Sí se puede en unidad".El tabasqueño llamó hacer campaña entre amigos y familiares ya que, dijo, su causa no tiene apoyo en los medios de comunicación."Cuesta trabajo que se informe de nuestro movimiento, nos dan migajas", acusó.Afirmó que con los 500 mil millones de pesos que se obtendrán del combate a la corrupción durante su Gobierno se darán 3 mil pesos por tonelada a cada productor de maíz y fertilizantes orgánicos baratos."Se va distribuir el fertilizante a precios bajos a los que producen alimentos y los que siembre para comer van a tener gratuito el fertilizante", indicó.Añadió que habrá educación gratuita en todos los niveles y reiteró que se dará un apoyo de 3 mil 600 pesos mensuales para los 2 millones 700 mil jóvenes que no estudian ni trabajan mientras se capacitan.Prometió también abrir centros indigenistas en todo el País y aumentar al doble la actual pensión para los adultos mayores, así como apoyar a las personas discapacitadas.López Obrador, quien hoy realizará dos mítines más por el Estado de México, informó que la próxima semana realizará precampaña durante cuatro días por Hidalgo.