Seré vigilante de alianza PAN-PRD.- Mancera

El Jefe de Gobierno confía en que Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia por el Frente por México, será Presidente de México."La parte que a mí me interesa", mencionó, " y a la que me voy a dedicar y voy a abrogar es en vigilar que se conforme el gobierno de coalición".El panista será el mandatario, añadió."Ricardo Anaya encabezando el Frente, pues tendrá el trabajo que le corresponderá como Presidente de la República", dijo Mancera.A diferencia de las otras propuestas, abundó, el Frente ofrece transformar el presidencialismo por un gobierno de coalición."Por eso se logró la suma de PAN-PRD. A diferencia de otras alianzas que no han explicado,cómo es que se reunieron, más allá de que se sume para tener mayor capacidad de movilización, el Frente sí tiene algo que es por México: el cambio, un cambio real a través de un gobierno de coalición", comentó.