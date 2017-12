Sorprende a vecinos regreso de Gordillo

Publicidad

El regreso de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo a su departamento en Polanco tomó por sorpresa a los vecinos.Ni los inquilinos del edificio ubicado en el número 7 de la Calle Galileo sabían de su llegada."No, no estábamos enterados, pero qué mal, ¡qué le pongan una bomba!", refirió un residente del habitacional de 12 pisos.Otros manifestaron su inquietud de que haya filtros en el edificio."No nos avisó nada la administración del edificio, ella tiene el penthouse y su hija el piso 11, a ver si no nos dejan movernos con libertad o algo, ojalá no", opinó otra habitante."¿Dónde está la justicia?, por qué la sacan ahorita, con todo lo que robo ¡Dios santo!".Fuentes indicaron que el abogado no se ha presentado hasta que se acuerde cuáles serán los horarios de visita.Quienes deseen verla tendrán que anotarse en una lista y su acceso al penthouse será decisión de las autoridades, así como el tiempo de estancia y número de visitantes por día.Esto, estimaron, podrá ser hasta el día lunes.Los elementos a la redonda, según un oficio del que REFORMA posee copia, tienen el permiso de portar armas y equipo táctico.Entre las prohibiciones que se le impusieron a Gordillo está mantener comunicación por el exterior mediante internet o vía telefónica, y ver televisión.