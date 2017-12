Vigilan agentes federales casa de Elba Esther Gordillo

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al menos dos kilómetros a la redonda, elementos de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) vigilan a Elba Esther Gordillo, quien obtuvo prisión domiciliaria, en Polanco.La ex líder magisterial tiene una pulsera con GPS en el tobillo, que según fuentes producirá una alerta si se aleja unos cinco metros de la torre habitacional de 12 pisos donde reside.Al menos una decena de agentes se encuentra en calles aledañas, como Avenida Campos Elíseos, Aristóteles, Newton y Temístocles.Algunos uniformados y otros con ropa de civil vigilan y permanecen alerta.Hasta las 12:00 horas de este sábado no se tenían registradas visitas autorizadas por la PGR para la reclusa.Alrededor de las 10:30 horas, Cuauhtémoc Cárdenas entró al edificio, pues es inquilino, y salió media hora después.Gordillo, arrestada desde 2013, salió a las 2:29 horas de la clínica de las Lomas de Chapultepec.A las 2:38 horas llegó a su penthouse ubicado en la Calle de Galileo, escoltada por una camioneta y un automóvil de la PGR.A las 11:00 horas ingresó una elemento de la Policía Federal, ante la petición de que quien estuviera adentro con ella fuera mujer.Elementos de la PGR indicaron que esta medida ya se tenía prevista, sólo que la demora se debió al papeleo.La ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está acusada de delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos .Su prisión domiciliaria la obtuvo el mismo día que el Panal aceptó apoyar al PRI en la elección presidencial del próximo año.