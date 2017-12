Guardia costera Libia rescata a 270 migrantes

Publicidad

La guardia costera libia ha rescatado al menosfrente a la costa oriental del país, dijo un oficial el sábado.Según el oficial de la armada el-Hadi Kheil, los migrantes árabes y africanos, entre los cuales había mujeres y niños, fueron trasladados a una base naval en Trípoli, la capital.“Estábamos perdidos y no sabíamos hacia dónde navegar nuestro bote”, dijo Omar Yusef, un migrante sudanés, a The Associated Press. “Llamamos a la guardia costera y un helicóptero vino y nos guió”.Libia cayó en el caos tras una insurrección en 2011 que derribó y mató al gobernante Muamar Gadafi. Desde entonces se ha convertido en la ruta más frecuente hacia Europa de los que huyen de la pobreza y las guerras en la región.Las autoridades libias han incrementado los esfuerzos para contener el flujo de migrantes.