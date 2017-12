Ocultó Odebrecht red en 10 países

Publicidad

El esquema financiero al que recurrió Odebrecht para ocultar los sobornos pagados a políticos mexicanos, involucra operaciones en por lo menos 10 países, de acuerdo con el expediente que ha integrado el Ministerio Público (MP) de Brasil.Los recursos destinados a sobornos salían originalmente de Brasil a cuentas bancarias que Odebrecht tenía en Suiza, Andorra y Austria.En un segundo nivel de lavado, el dinero se transfería a favor de cuatro empresas offshore ubicadas en la isla de Antigua, en Panamá y en Escocia, manejadas todas por Olivio Rodrigues Júnior, principal operador de Odebrecht en el extranjero y quien utilizaba el alias de “Gigolino” para ordenar los pagos.A través de esas cuatro empresas: Innovation Research Engineering and Development, Klienfeld Services, Constructora Internacional del Sur y Grangemouth, se realizaban las transferencias de los sobornos principalmente desde bancos de Antigua y Panamá.Las receptoras eran cuentas que los beneficiarios finales tenían en instituciones financieras de Mónaco, Liechtenstein, Suiza, Estados Unidos y México, según consta en documentos recopilados por el MP brasileño y a los que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).Entre el 3 y 9 de junio de 2009, un mes antes de la elección federal de aquel año, una empresa offshore de Odebrecht en Panamá transfirió de una cuenta del Credicorp Bank de aquella misma nación, 2 millones 358 mil 138 dólares a la compañía “fantasma” Blunderbuss de Veracruz, con la intermediación del Bank of New York y Banorte.Al año siguiente, las transferencias oscuras de Odebrecht a México superaron los 3 millones 657 mil dólares a la misma empresa “fantasma” de Veracruz y a otro destinatario que no ha sido identificado en el estado de Michoacán, donde la empresa brasileña construyó una presa al doble de su valor inicial. Estas operaciones involucraron el Meinl Bank de Antigua, Credicorp de Panamá y los bancos Monex y Banorte de México.En 2011 las transferencias se frenaron, pues en los documentos revisados por MCCI sólo se detectó una operación por 480 mil dólares en febrero al estado de Veracruz.Pero en 2012 la actividad reinició con fuerza justo cuando transcurrían los primeros días de la campaña presidencial.Documentos consultados por MCCI muestran que de la cuenta de una compañía offshore afincada en Antigua se realizaron entre abril y junio de 2012 ocho transferencias por 3 millones 150 mil dólares a la empresa Latin American Asia Capital Hollding, con la intermediación del Meinl Bank de Antigua, Gonet & Cie y Credit Suisse de Suiza y The Bank of New York Mellon de Estados Unidos.De acuerdo con ex directivos de Odebrecht que se volvieron delatores ante las autoridades de justicia de Brasil, Latin American Asia Capital Holding es una empresa “de gaveta” creada en las Islas Vírgenes Británicas, ligada a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.Esa compañía tenía su domicilio en la isla de Tortola, en las oficinas de TMF Group, uno de los despachos más importantes del mundo en la industria offshore, con representaciones en 80 países.En noviembre de 2012, otra empresa que también ha sido ligada por los delatores a Lozoya, de nombre Zecapan SA, también en las Islas Vírgenes, recibió tres depósitos por 951 mil 406 dólares en operaciones en las que intervinieron el Neue Bank AG del Principado de Liechtenstein y el Meinl Bank de Antigua.Esta vez, se utilizó para las transacciones a la compañía offshore Klienfeld Services, de Antigua, que también manejaba Olivio Rodrigues “Gigolino” para las operaciones de Odebrecht.Entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, ya con Lozoya al frente de Pemex, Zecapan SA recibió otras cinco transferencias por 5 millones de dólares, pero ahora a través de la empresa Grangemouth Trading Company LP, que había sido creada apenas el 15 de marzo de 2013 en Edimburgo, Escocia, con un capital de mil dólares, de acuerdo con acta obtenida para investigación.En esas operaciones, además del Neu Bank AG y el Meinl Bank, intervino la sucursal de HSBC en Mónaco.Para justificar las transferencias multimillonarias, las empresas offshore Innovation Research Engineering and Development Ltd. y Grangemouth simularon contratos de “asesoría financiera” con las compañías de Islas Vírgenes que ex directivos de Odebrecht han ligado con Lozoya.En ninguna de las transferencias se menciona el nombre de los beneficiarios finales. Sólo aparecen los nombres de las empresas involucradas.