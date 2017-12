Ciudadanos no respetan obras

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

del Sistema dey Alcantarillado (SAPAF) denunciaron que algunos habitantes no respetan las obras municipales.Aseguraron que ya son muchas ocasiones en que dañan el cemento, ya que dejan huellas antes de que fragüe.Por lo que piden a los ciudadanos que respeten lasde rehabilitación que han hecho en el municipio así como las que aun están en proceso.El personal de la Dirección mencionó que las rehabilitaciones tienen por objetivo garantizarde calidad depotable a los usuarios, es por eso que durante el año se han ejecutado este tipo de trabajos en diversos puntos.Actualmente SAPAF avanza en los trabajos de la obra de “Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario” en la colonia La Esperanza.La obra consta en excavaciones de zanja en medio delvehicular para sustituir la tubería de drenaje, posteriormente se rellena y se coloca concreto.Al parecer los ciudadanos pisan el concreto dejando las huellas, pro lo que el personal mencionó que las personas deben esperar de 3 a 4 días a que fragüe y no se agriete para poder utilizar las vialidades que han sido reparadas.En varias calles que se han rehabilitado se observan marcas de bicicleta o pisadas de huellas de zapatos, a pesar de la señalética que se coloca para que se tengay no existan los daños.Por lo que SAPAF invita a los ciudadanos a cuidar las obras ya que son en beneficio de todos losde la ciudad.Y exhortaron a denunciar a las personas que sean sorprendidas dañando las obras a las oficinas de SAPAF, al teléfono 7444321.