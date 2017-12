Escondite de vagos

Publicidad

Madres de familia de Purísima del Rincón muestran preocupación por unaabandonada, la cual aseguran que propicia laDebido a que se encuentra ubicada en la calle San Juan del Bosque, entre las calles Miguel Hidalgo y López Moja, frente a la primaria, el tránsito de pequeños y madres de familia es constante.“Yo llevo a mi hija todos los días y la recojo de la misma forma, pues me causa desconfianza ese punto”, comento Carmen, de 36 años.Dicha construcción ya cuenta con muchos años deasí lo señalaron algunos padres dequienes aseguran que ya han pasado algunos sustos al pasar por ahí.Aseguraron que el lugar se presta como escondite de algunoso personas ociosas, quienes salen de sorpresa en algunas ocasiones.“Yo pasaba todos los días por esa calle de regreso a mi casa, pero un día salió corriendo de ahí un muchacho y aunque no me hizo nada sí me llevé un susto; ya mejor rodeo”, comentó Paty, quien trabaja como rayadora.Pues además señalaron que la calle aunque es de las más transitadas durante el día, por trabajadores, niños y madres, por la noche no lo es, pues no hay viviendas y para algunos esta calle forma parte se sudiaria.“Yo pasaba por la casita, pero en varias ocasiones escuche voces y risas, nunca me detuve, pero para mayormejor rodeo una cuadra”, aseguró Luisa.Ademas también comentaron que en el lugar constantemente se acumula basura, ya que aseguran que a las personas se les hace fácil tirar sus envolturas o papeles ahí.“Pues deberían cercarlos o tumbarlos, porque se presta para muchas cosas, yo por eso siempre llevo a mi hijo”, señalo Rosa.Aseguraron que la caseta abandonada cuenta con restos de un enmallado, en un pequeño tramo, el cual de nada sirve.Por lo que solicitaron se intensifiquen los rondines policiacos por el lugar, debido a que en los alrededores hay escuelas y algunos transeúntes ya han sido víctimas de robo.