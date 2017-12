Menores vandalizan en parque

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

de la colonia Los Arcos, en Purísima del Rincón,quede la zona se juntan en el parque a vandalizar, incluso han prendido fuego.Aseguraron que desde hace tiempo graffitearon las bancas, lo que aseguraron debe tener solución ya que el lugar debe ser un espacio para el esparcimiento de todos los habitantes del lugar.Else encuentra entre las calles Laureles y David Alfaro Siqueiros, el cual dicen que no ha sido cuidado.Señalaron que los jóvenes todos los días se juntan en el parque, la mayoría de las veces por las noches, donde hacen lo que quieren sin que alguien les diga algo.“No son mis hijos y no puedo decirles nada al ver lo que hacen, porque los niños de ahora ya no respetan a sus adultos al contrario nos dicen cosas”, expresó una vecina de la colonia.Mencionó que hace días prendierony los padres de losno les dijeron nada, lo cual le parece mal ya que pueden provocar unEl problema, aseguran vecinos, es ya de varios meses lo que ha provocado que cada día el parque luzca deteriorado.Algunas personas comentaron que en ocasiones han llamado a la Policía para que los retiren del lugar, pero al irse la autoridad regresan.“Son jóvenes de la colonia y de los costados de esta que vienen al parque a hacer sus desmanes, no puedes decirles nada porque se ponen contigo; el parque estaba muy bonito, pero ahora con lo que le hacen se ve viejo”, señaló una ciudadana.Los quejosos mencionaron que aparte de graffitear las bancas, en el área de juegos ya no hay columpios.Señalaron que el área es para jugar y divertirse sin dañar la estructura y aprovechar la zona que fue construida para que todos pudieran estar ahí.Por lo que pidieron a las autoridades los apoyen con seguridad en la zona que pueda estar viendo lo que hacen los menores y hacerles un llamado de atención.