Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tresfueron reportados ayer en Los Pueblos del Rincón, dos de ellos en viviendas de, y el otro en unen San Francisco del Rincón.Los siniestros que tuvieron lugar en Purísima, fueron en horario y lugar distinto; el primero fue en la colonia Del Carmen, en una casa en la que se presume que el incendio se originó en un árbol deDos de los inquilinos se encontraban en la casa, de manera que se percataron de lo que ocurría y de inmediato se solicitó el apoyo de Protección Civil yAparentemente, un corto circuito en las luces dell, fue lo que dio inicio al fuego, mismo que se extendió afectando un mueble de sala. No se reportaron personas lesionadas.Durante la madrugada de ayer, en la colonia Los Veneros, se reportó otro incidente, en el que se dijo se quemó una cama, un sillón y algunosEl reporte indicaba que salía fuego de una casa en construcción, de dos pisos, ubicada en la calle Privada Alba, lugar que se presume es empleada por vándalos para pernoctar.Después de casi una hora se logró controlar el fuego, alrededor de las 3 de la mañana; cabe señalar que no se dieron detalles sobre la causa que originó el, sólo se indicó que no hubo lesionados.Por otra parte, en San Francisco del Rincón, antes de las 5 de la tarde, se reportó un incendio en un predio que se ubica entre el Libramiento Sur y el bulevar Aquiles Serdán.Los vecinos de la zona se encontraban preocupados, debido a la dimensión que alcanzaron las llamas en el lugar; la columna de humo se observó desde distintos puntos de la ciudad.“Pues ya casi alcanzan los cables de luz, ya le hablamos a 911 pero no ha llegado nadie”, señaló uno de los vecinos.Se indicó que en el terreno se arrojan desechos de hule y llantas, así como basura industrial; y de acuerdo a las personas que viven en las calles aledañas, el fuego pudo ser provocado.“Andaban unas personas allá atrás, donde tiran la basura y por allá comenzó”.Minutos después, acudió personal de Bomberos para tratar de controlar la situación; se desconoce la hora en la que terminaron por sofocarSin embargo, esta situación se suma a la alerta que se pudiera presentar por la contaminación que se genera a consecuencia de este tipo de incendios, así como a la de pastizales y esquilmos.