Investigan entrega de apoyos

La Auditoría Superior del Estado, investiga irregularidades en la Secretaría Particular del alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo, lo cual fue confirmado por el mismo edil.Esto luego de que medios difundieran la información de que tanto la secretaria particular del Alcalde, Flor de María Carrillo y personal del regidor de Movimiento Ciudadano, Ricardo Torre, están involucrados en apoyos que fueron entregados aparentemente incompletos.Las investigaciones iniciaron ya desde el mes de noviembre.El Presidente Municipal aseguró que todos los apoyos, la mayoría por concepto de salud, se entregan de acuerdo a normatividad.“Los apoyos que se han dado, se dan de acuerdo a la normativa que existe. Esperaremos a que nos soliciten la información correspondiente”.“Todo se solventa y está dentro de la normativa, en su momento estará toda la documentación que corresponde. Es parte del trabajo que se realiza de manera cotidiana”, comentó.Lemus Muñoz Ledo reiteró que los apoyos se entregan, pero en caso de que así no sea, procederá en consecuencia. “Los apoyos, habrá alguno que específicamente vaya a alguna persona, pero no es una generalidad, hasta que esté terminado el proceso podremos concluir. Si hay algo que no esté de acuerdo a la norma se procederá en consecuencia”.