Los comerciales más sexistas y clasistas del 2017

“Según la publicidad, las mujeres deben ser altas, delgadas, rubias, blancas, seductoras, compradoras compulsivas y, sobretodo, sonrientes. Las mujeres deben limpiar la casa, atender a los hijos, cocinar y, si les queda tiempo libre, trabajar sensualmente. Ni una arruga ni una mancha ni un kilo de más”, sostienen Las Publivíboras.

Lo anterior es imposible, afirma este observatorio que está en contra de los estereotipos y la violencia de género en los medios de comunicación. La organización ha realizado por quinta vez desde el 2011 una ceremonia de anti-premiación a los comerciales más discriminatorios del año transmitidos en México. La Noche de las Publivíboras se llevó a cabo el lunes pasado con su ya clásico estilo cabaretero en el Teatro de la Ciudad de México.

Ana Laura Ramírez, una de las integrantes del grupo, explica a Verne vía telefónica el método de selección de los anti-ganadores. En su página de Facebook suelen postear publicidad sexista, clasista, machista o que muestre algún tipo de discriminación. Al final del año y a partir de las reacciones de la gente (comentarios y likes), se eligen las ternas de nominados y a los anti-premiados, que se presentan en varias categorías de nombres burlescos o con doble sentido. Esta es la primera:

1. Quién crees que lava la ropa (productos de limpieza, jabones, detergentes)

2. Bájate por los chescos (bebidas, refrescos, jugos, tés, jarabes)

3. No me ayudes comadre (buena intención, pero fallan en el mensaje)

4. Ay que cosita tan bonita (productos de belleza, higénicos, salud)

5. Feo, fuerte y formal (artículos o servicios para hombres / cómo ser un buen hombre)

6. Anti-premio a la trayectoria: Tecate

Los nominados de este 2017 fueron Comercial Mexicana Salvo y Dr. Beckmann. Y el ganador fue... el tercero de ellos. En este aparece una madre de familia limpiando muy feliz el desastre que hicieron en la cocina su marido y sus hijos.Aunque los anti-ganadores siempre han estado invitados a las noches de premiación, es muy raro que asistan, cuenta Ramírez. Pero sí ha sucedido que las empresas o las agencias de publicidad acepten dialogar con la asociación. "Cuando hay una ventana abierta, muchas veces nos dicen que hicieron la campaña sin intención de discriminar. Nosotros les exponemos nuestra opinión con perspectiva de género: 'en tus comericales hay perpetuación de estereotipos, metas inalcanzables o no incluyes nuevos roles sociales", explica. "Los publicistas se quedan con eso y piensan si necesitan cambiar".Este año, Las Publivíboras han logrado sumar a su proyecto al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y esperan que esto sirva para afianzar ese diálogo. Las siguientes categorías de antipremios se otorgaron más adelante en la ceremonia:Estuvieron nominados XX Lager , Vick VitaPyrena y José Cuervo . El comercial del medicamento se impuso frente a los de bebidas alcohólicas, con un mensaje que informa a las madres que ellas no tienen derecho a enfermarse.Los nominados fueron Caminos y Puentes Federales (Capufe), Yoplait Lomecan . Y el anti-reconocimiento se lo llevó el primero, por un comercial que fue muy comentado en las redes sociales antes de ser borrado por el organismo público. "Una institución federal no puede deshumanizar a una persona aparentemente en situación de calle convirtiéndolo en perro. Menos si usas los recursos de la gente para hacer tu publicidad", opina Ramírez.El anti-ganador de esta categoría resultó Lomecan, un champú inhibidor de vello púbico "para las niñas bien". Compitió contra Palmolive Optims , que nos presenta a una chica que "solo se tiene que preocupar por salir bien en sus selfis", y Bi-O Clarify , un desodorante para aclarar las axilas. "Muchas veces, la discriminación viene desde el producto", sostiene Ramírez haciendo referencia al anti-ganador de esta categoría.En esta categoría, que anti-premiaba los anuncios de productos dirigidos a los hombres, compitieron los desodorantes Old Spice , Speed Stick y las galletas Príncipe . El ganador fue el de Speed Stick, seguramente por su final fantasioso y lleno de estereotipos sexistas.Cada edición de La Noche de las Publivíboras, la marca de cerveza se ha llevado el anti-reconocimiento a la trayectoria por sus comerciales. En sus campañas de Somos Bax, "un hombre no puede sentir frío, no puede llorar, no puede tomarse una selfi", comenta Ramírez. "El mensaje es horrible: 'necesitamos que sean machos fuertes, invencibles que tomen cerveza". En su opinión, la marca está consciente de las repercusiones de sus comerciales sexistas, y por eso este año también realizó clips publicitarios con motivo del Día Internacional de la Mujer.Este 2017, Las Publivíboras decidieron agregar una terna de los comerciales más incluyentes, pues reflejan que también hay marcas que envían mensajes antidiscriminatorios. En esta categoría llamada I Have a Dream (Tengo un sueño), compitieron Fabuloso Complete , Aeroméxico y Sally México con el clip Born Feminist . Ganó la aerolínea mexicana con este anuncio protagonizado por una pareja homosexual.