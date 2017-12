Adal Ramones confiesa que temió por su vida

Adal Ramones confesó en una entrevista con el diario Basta! que sufrió de un acoso enfermizo por parte de una de sus seguidoras, que incluso llegó a hacerle temer por su vida.

Lo que la enfermiza fan hacía con el acoso hacia Adal llegó a tal grado que incomó a la familia del conductor, pues estuvo por mucho tiempo enamorada de él.



La fan no sólo le escribía, también lo vigilaba: "De repente me hablaba y me decía que me estaba viendo, asistía a los programas que hacía y se enteraba de cosas que sólo pasaban en la producción, eso me empezó a dar miedo, así que le pedí que me dejara de buscar y ella me amenazó con que se iba a quitar la vida, así que decidí desengancharme de ella y luego supe que en efecto sí estuvo internada en una clínica y se intentó suicidar. Ya luego me enteré que esta mujer tenía un serio problema que la hacía actuar de esta manera y decidí romper toda relación con ella", detalló.