"Enamorándonos" es uno de los programas más controvertidos que actualmente podemos ver en la televisión. Es transmitido por TV Azteca, y más que su trama, es conocido por sus controversias y polémicas.

En este dating show, se basa en que hombre y mujeres pueden "encontrar el amor" según la descripción de la propia televisora.

Su popularidad ha llegado a tal grado que muchos televidentes se preguntan qué otros beneficios obtienen los participantes de la emisión vespertina, por lo que el salario que ganan dichos concursantes está ahora como incógnica principal.



De acuerdo con una publicación de la revista TV Notas, una ex participante rompió el silencio y afirmó en una primera declaración que Óscar (Óski) es quien obtiene mayores ganancias.



"Ya me acabé lo que me pagaron en Enamorándonos, que bueno… que no me pagaban, nos pagaban a todos 2 mil pesos y 500 si aceptamos cita. Imagínense diario Óscar, que tiene portales diario, n'hombre, millonario más que la conductora", afirmó.