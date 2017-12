Publicidad



Increíble y triste toda la basura y mentiras que publican en las redes... Casi a diario me encuentro con información falsa de todo tipo, incluyendo de mi vida privada y laboral... Pero esto es el colmo... Gente que inventa una supuesta entrevista mía, en donde inventan una supuesta ruptura con Erik y el supuesto motivo es que yo me dedico a vender ciertos suplementos que seguramente son tan asquerosos y falsos como sus mentiras sin escrúpulos... Lo que ellos buscan es generar morbo en quienes los leen y de esa manera provocar que entren a un link que los conecta a una página en dónde venden productos que no tienen nada que ver conmigo!! Confío en el criterio de quienes están en las redes y se dan cuenta que cada vez hay más mentirosos, oportunistas y abusivos y no caigan en su basura y permitan ser abusados por estafadores que piensan que sus publicaciones no tienen consecuencias... A nuestra familia no le hacen daño con sus mentiras, pero al público que "cae" en las redes de estos ladrones y compran sus productos, tengan cuidado por favor! No vayan a ocasionarles algún daño! Gracias por leerme! Apapachos para ustedes con todo mi amor!

La conductora Andrea Legarreta compartió con sus seguidores en Instagram una imagen y un mensaje para quejarse de las mentiras que se publican sobre su vida.Publicó en la red social una captura de pantalla de un portal web con la supuesta confirmación de su separación de Erik Rubín."Increíble y triste toda la basura y mentiras que publican en las redes... Casi a diario me encuentro con información falsa de todo tipo, incluyendo de mi vida privada y laboral... Pero esto es el colmo... Gente que inventa una supuesta entrevista mía, en donde inventan una supuesta ruptura con Erik y el supuesto motivo es que yo me dedico a vender ciertos suplementos que seguramente son tan asquerosos y falsos como sus mentiras sin escrúpulos", escribió la conductora de "Hoy".Legarreta dijo que se trata sólo de un gancho para que la gente ingrese a ese sitio y compre los productos que ahí se venden."Confío en el criterio de quienes están en las redes y se dan cuenta que cada vez hay más mentirosos, oportunistas y abusivos y no caigan en su basura y permitan ser abusados por estafadores que piensan que sus publicaciones no tienen consecuencias".Aseguró que a su familia no le hacen daño esas mentiras pero sí al público que cae en la trampa de esas notas.