Vecinos deldenunciaron que la presencia de elementos deen laes carente, lo que ha provocado que continuamente se manifiestenen la zona en la que se involucra supuestamente a promotores turísticos no acreditados.Norma Moncada, quien debido a esta situación conformó una Asociación de Vecinos y Comerciantes del Callejón del Beso, solicitó que la seguridad en la zona se refuerce de manera permanente, pues debido a que es sitio transitado por turistas, sus negocios dependen en gran parte de la imagen que se proyecta en el lugar.“La situación de seguridad creo que se ha pretendido avanzar pero falta un poco más, aunque son procesos esperamos que por parte del Municipio haya una presencia más firme entre Policía Turística y Fiscalización”.Por ello, Norma Moncada recalcó que apesar de que se ha fortalecido la, dijo que no garantiza que los conflictos de inseguridad se sigan manifestando en esta zona.“La seguridad hasta el momento pues es aceptable, pero esto no significa que no haya problemas, desgraciadamente supongo que pasa en todos lados y creo que el Municipio está haciendo un esfuerzo pero no podemos vivir de pretensiones”, señaló afectada.Asimismo denunció que la limpieza en el lugar es deficiente por lo que señaló que los vecinos han tenido que trabajar en la limpieza del lugar para evitar mayorDe esta manera, también exhortó a autoridades del Municipio a no otorgar más permisos a promotores turísticos, pese a que están en su derecho de laborar, pues argumentó que el callejón se encuentra abarrotado por los guias de turistas, lo que provoca que se congestione el lugar.