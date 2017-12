Policía logró recuperar motocicleta robada

Publicidad

Un elemento de laMunicipal, logró recuperar, durante su recorrido dey vigilancia, unacon reporte deElque viajaba en ella logró escapar por callejones aledaños de la calle Paseo de Madero, donde se aseguró la unidad.Según a los primeros reportes, la tarde del pasado viernes un elemento que realizaba su recorrido a bordo de una moto, en la zona antes mencionada, observó a un joven que tripulaba una motocicleta negra.A la altura del Cambio, else puso muy nervioso por lo cual el uniformado le hizo el alto, indicación que de inmediato realizó.Y al darse cuenta que al detener la unidad y descender de ella, el preventivo aún no se le acercaba, el sospechoso aprovechó y comenzó a correr, yéndose por callejones del lugar.El elemento intentó darle alcance pero no lo logró, por lo que regresó a verificar la motocicleta, la cual había dejado abandonada.Al revisarla en Plataforma México, resultó que tenía reporte de robo, del día 29 de octubre, del año en curso; había sido robada en calle Circuito de Nuestra señora de Guanajuato, de la colonia Lomas del Marfil ll.Fue asegurada y una grúa la trasladó al área de barandillas, ante el juez calificador en turno, quien notificaría al Ministerio Público.