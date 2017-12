Con polémica los Patriots derrotaron a los Steelers

Publicidad

Tom Brady y Rob Gronkowski encabezaron el ataque que significó la ventaja a 56 segundos del final, Ben Roethlisberger falló en momentos en que los Steelers estaban por conseguir al menos el empate, y los Patriots de Nueva Inglaterra superaron el domingo 27-24 a PittsburghLa serie que protagonizaron Brady y Gronkowski fue coronada por Dion Lewis, quien logró el touchdown con el cual los Pats remontaron el marcadorCon cinco segundos por jugarse, un pase de Roethlisberger fue interceptado en la zona de anotaciónNueva Inglaterra (11-3) tomó así la delantera en la lucha por el primer puesto de la Conferencia Americana, que concede la ventaja de local en los playoffsPittsburgh vio cortada una racha de ocho victorias consecutivasBrady lanzó para 298 yardas, con dos anotaciones y un envío interceptadoGronkowski, ausente del encuentro anterior por una suspensión, finalizó con nueve recepciones para 168 yardasCuatro de esos pases atrapados llegaron en el ataque que resultó definitivo aunque en un principio no pareció serloLos Steelers (11-3), quienes jugaron buena parte del encuentro sin el receptor lesionado Antonio Brown, celebraron fugazmente lo que lució como el touchdown del triunfoRoethlisberger conectó con el tight end Jesse James un envío de 10 yardas a las diagonales, a 28 segundos de la finalizaciónLa jugada se invalidó tras consultar la repeticiónEl árbitro Tony Corrente determinó que James no completó el proceso de la recepciónRoethlisberger completó un pase con Darrius Heyward-Bey para un avance corto, pero el destinatario no logró salirse del terrenoEl tiempo siguió su marcha y, sin pausas disponibles, el quarterback de Pittsburgh corrió a la línea de golpeoFingió que azotaría el balón a fin de parar el reloj, lo que habría antecedido a un intento corto de gol de campo para buscar el empate y el tiempo extraEn vez de ello, el mariscal de campo se arriesgó y terminó regalando el balónSu envío a Eli Rogers fue desviado por un rivalEl safety de Nueva Inglaterra, Duron Harmon, se apoderó del ovoideLos Pats sólo debieron arrodillarse en la siguiente jugada para amarrar su tercer triunfo seguido sobre los Steelers