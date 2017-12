Raúl Jiménez cumple 100 partidos con el Benfica

Publicidad

Después del fracaso de quedar eliminado en la Copa de Portugal a mitad de semana, este domingo el club de futbol Benfica, donde milita el atacante mexicano Raúl Jiménez, recuperó el ánimo con una goleada de 5-1 a TondelaEl estadio Joao Cardoso fue el escenario de este cómodo triunfo de las "Águilas" en la fecha 15 de la Liga de Portugal, para continuar a la caza de los líderes en esta competenciaLuis Miguel Pizzi (17 y 45+1) y Jonás Gonçalves (60 y 78) colaboraron con un doblete cada uno, mientras el argentino Eduardo Salvio, al minuto 26, hizo el otro gol que valió para la abultada victoriaEl conjunto local decoró el marcador a los 75 minutos con la anotación del neozelandés Tyler Boyd, quien disparó con derecha para superar al portero Bruno VarelaCon este resultado dominador, Benfica llegó a 36 unidades en el tercer escalón, mismas que ostenta Porto, con mejor diferencia de goles, y por las 39 del líder Sporting Lisboa, eso sí a falta de que los "Dragones" jueguen este lunesEl delantero mexicano Raúl Jiménez ingresó de cambio este día a los 80 minutos de juego en lugar Jonás, cuando el partido prácticamente estaba liquidado, esto significó su partido cien con el club lisboeta100 jogos #RJ9 pictwittercom/rC8HQBnRlY — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) 17 de diciembre de 2017 El hidalguense generó una llegada de ataque a tres minutos dell final para aumentar las diferencias pero su remate no acabó en gol; después cometió una mano en una regular participaciónEn esta, su tercera temporada, Jiménez totalizó cien partidos con Benfica aunque ha perdido regularidad, luego que no es titular y todavía no se hace presente en el marcadorCabe recordar que en la temporada pasada, el canterano del América aterrizó a en el Benfica de manera definitiva tras estar a préstamo por el Atlético de Madrid, para ser el fichaje más caro en la historia del club portugués y hasta el momento los frutos no han sido los esperados