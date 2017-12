El reguetón colombiano conquista el planeta

Publicidad

TODO COMENZÓ CON SHAKIRA

“Shakira fue pionera en la fusión de lo urbano con La tortura”, dice Marchena. La artista barranquillera ha vuelto a la música después de tres años sin sacar disco con

El dorado

, el álbum con el que se ha entregado al reguetón.

En el trabajo incluye tres canciones de este estilo:

Chantaje

, con Maluma,

La bicicleta

, con Carlos Vives, y

Perro fiel

con Nicky Jam. Con las dos primeras también ha contribuido al imperio virtual y radial de Colombia con posiciones destacadas en las tendencias musicales de YouTube y Spotify, y consiguiendo números 1 en 27 países a las pocas horas de salir. “Me genera preocupación que la gente crea que el último álbum de Shakira es lo que hacemos en Colombia porque es sin duda su peor trabajo. Sus ideas musicales están hechas netamente para el consumo, bien plásticas y desechables”, opina Chuky García.

El reinado dede, dos artistas puertorriqueños, comienza a tambalearse ante un competidor que hasta hace menos de dos años se dedicaba a otros menesteres musicales.avanza incansable hacia lo más alto de las listas de éxitos de todo el mundo con su interpretación del reguetón. Un ritmo urbano que nació enexplotó eny que los colombianos están moldeando con pop, electrónica y folclore local para configurar un nuevo imperio global.(Medellín, 1985) consiguió la primera conquista para su país en agosto cuando reemplazó en el número 1 de la lista mundial de, encaramado en esa posición 14 semanas seguidas. El mensaje de, una fusión de reguetón y electrónica, ya adelantaba la victoria: “Hago música que entretiene, el mundo me quiere a mí”. La escalada hasta esta cima ha estado impulsada por sus compatriotas. Desde comienzos de año, un tema colombiano de reguetón tiene un puesto entre las 50 canciones más escuchadas del ranking internacional de la plataforma de música. (Ver tabla de abajo. Incluye a Nicky Jam, de origen estadounidense, pero residente en Colombia)José Álvaro Osorio, nombre real del artista, comenzó con la tarea de reconstruir el pop latino desde muy pequeño en Medellín, una ciudad con una fuerte escena alternativa de hip hop, metal y punk, y gran afición por el tango. “Creo que hago lo que Drake hizo en la industria”, explicó en una entrevista en The New York Times. “Llegué con melodías y letras diferentes, desde un lugar diferente… el reguetón es de Puerto Rico;es de Canadá”. Para que su música saliera de América Latina cambió los cimientos del reguetón.El artista no ha traicionado a, el líder de la primera ola de este ritmo, al que considera eldel género. Lleva una década aprendiendo sus enseñanzas y adaptándolas a un público que consume de manera inmediata por Internet. No desdeña la estética del rapero estadounidense rodeado de mujeres con poca ropa, joyas y coches de lujo. No modifica la base de este ritmo, la combina con sonidos tropicales y se la entrega a iconos pop comoLa reformulación de esta música ha permitido que permee entre todo tipo de públicos de países tan diversos como Groenlandia o Gran Bretaña. De 2014 a junio de 2017, la cuota de escuchas del género se incrementó en 119% en. El pop subió un 13% en el mismo período. "Colombia y Puerto Rico han escuchado alrededor de 7.500 años de reguetón", sumando las horas totales de escucha, explican desde la compañía de música. "Mientras que el resto del mundo, aproximadamente 140.000”.El reguetón no ha tenido que pasar por los formatos como el vinilo o el casete, sino que es parte de la era digital de la música”, explica, periodista de música y programador artístico de festivales masivos encomoal Parque. “Es un fenómeno que le permite hablar a esta generación de una forma más cercana”.El ejército reguetonero detiene otro hombre entre sus generales., también de, de 23 años. Su música es más fiel al sonido y las letras puertorriqueñas. El reguetón de la isla que componían Calle 13 ehace una década tenía un contenido reivindicativo quederivaron hacia lo sexual. Un mensaje polémico por su carga machista. En esta línea, el artista colombiano compuso Cuatro babys. Un tema que viaja por distintas partes del mundo en la gira mundial de Maluma, con más de 700 millones de reproducciones en YouTube, pero también una legión de críticos: “Estoy enamorado de cuatro babys / Siempre me dan lo que quiero / Chingan cuando yo les digo / Ninguna me pone pero”.Cuatro meses después,trató de resarcirse con Felices los 4. En esta ocasión, hombres y mujeres eran iguales de libres e infieles. El tema le reporta números 1 semanales en el Billboard latino de, presencia mensual entre los primeros 50 puestos de la lista global de Spotify desde que se lanzó, más de 870 millones de visionados eny una segunda versión salsa con“Colombia es un país que, en sus últimos 50 años de historia musical, ha estado marcado por músicas tropicales. El reguetón es esto”, opina. “La música latina encontró en lo urbano el perfecto hitbailable”, acompaña Alberto Marchena, director de Los 40 Principales en el país. La emisora deleditor del diario El País) ha rebajado su lema “Radio libre de reguetón” por el éxito masivo de los artistas locales. “Comenzamos con esta estrategia hace unos dos años porque elque llegaba aquí tenía un contenido muy fuerte. Somos una cadena incluyente que aboga por el respeto a las mujeres, el colectivo, los jóvenes…”, explica el responsable.La habilidad de los artistas colombianos para blanquear sus letras y transnacionalizarlas ha desembocado en que en este dial suene Mi gente, pero no Bonita también de J. Balvin, por su contenido: “Esto no para hasta que estés sin conciencia / No hay que perder la paciencia / y que sueltes las piernas”.La penetración delen la música del país ha contagiado hasta a, uno de los responsables de que el vallenato saliera del Caribe. Acaba de lanzar Robarte un beso con, otro joven de 22 años de Medellín y en la fila para conquistar las radios mundiales., de solo 16, lucha por su puesto con el aval de una Lady como tú y sus más de 200 millones de reproducciones en“No creo que otras músicas colombianas suenen menos”, opina. “La cumbia es un ejemplo: está incrustada en la cultura de otros países como México o Perú desde hace décadas. El reguetón se da a conocer más en la radio, pero no en términos culturales. Colombia tiene hoy más que nunca una gran diversidad y producción musical”.