"Star Wars: The Last Jedi" logra 220 mdd en EU

"Star Wars: The Last Jedi" hizo un debut en taquilla casi sin precedentes al ingresar desde su estreno 220 millones de dólares en Estados Unidos, la segunda mejor actuación de todos los tiempos, por detrás de su hermana "Star Wars: The Force Awakens", informó hoy la web especializada The Hollywood Reporter.



"The Last Jedi" abrió con un 11 % de ingresos menos que el impresionante lanzamiento de "The Force Awakens" en el mismo fin de semana de 2015, una hazaña rara en la era de las secuelas que entonces logró 247 millones de dólares.



A nivel internacional, el proyecto del director Rian Johnson recaudó 230 millones de dólares de 54 mercados, a falta de que se estrene en países como España, Japón o China.



Sus expectativas a escala global se sitúan alrededor de los 425 millones de dólares, lo que la colocaría detrás de "The Fate of the Furious" (2017), que logró 542 millones; "Star Wars: The Force Awakens", que ganó 529 millones; "Jurassic World", que ingresó 525 millones; y "Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2" (2011), que se anotó 438 millones.



En la nueva cinta de Star Wars, la historia de los Skywalker continúa con los nuevos personajes Rey y Finn uniendo fuerzas con Luke y Leia en una aventura que desvelará antiguos misterios y desenterrará revelaciones del pasado.



"Los últimos Jedi", de Star Wars, desata el lado oscuro Espectáculos En la nueva película de Star Wars la trama sucede en medio de duelos y batallas.