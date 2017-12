Prevén que la coalición con MORENA motive renuncias en Encuentro Social

El dirigente de Acción Nacional en Hidalgo, Asael Hernández Ceron fue claro al decir que la decisión tomada por Encuentro Social de ir en coalición con MORENA no va funcionar, sobre todo cuando asegura que habrá renuncias de algunos representantes nacionales y estatales a dicha fracción política.



“Me queda claro que es una fuerza que logró su registro y que en la Huasteca logró un número importante de votos, sin embargo estoy convencido que esta coalición no va a funcionar”, pronostica.



El originario del municipio de Tezontepec de Aldama dijo no entender la decisión tomada por el dirigente nacional del PES, Hugo Eric Flores, al referir que el modelo de gobierno que presenta el Peje no ha funcionado en países como Venezuela y Cuba, “esto llevaría a Mexico a la pobreza porque este tipo de gobierno no funciona”, reiteró.



Hernández Ceron acepto que el modelo de gobierno en Mexico es muy bueno y revela que quienes han fallado son aquellos que en algún momento han ejercido el poder, por lo cual propone recapacitar para buscar la manera de acabar con lo que llama el presidencialismo en el país.



El dirigente del PAN en Hidalgo, deja ver que ahora ellos, los representantes del PES, tendrán que responderle a la sociedad que van hacer con los delincuentes, si los van a respaldar o dar las comodidades que AMLO propuso al ofrecer una amnistía, “son viejas prácticas que se vivieron en Colombia con Pablo Escobar y no funcionaron”, concluyó.