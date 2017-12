Buscarán forzar la alianza Morena, PT y PES en Hidalgo

Publicidad

Las dirigencias nacionales de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) forzarían a que en Hidalgo se cuaje una alianza para la elección de diputados locales en Hidalgo.De acuerdo con Arturo Aparicio Barrios, coordinador del PT en Hidalgo, el criterio aliancista de las dirigencias nacionales está encaminado a que en lo local se concrete esta coalición, pese al descontento entre la militancia de Morena y la del PES.“Las dirigencias nacionales se van a meter al tema de la definición de la coalición local; seria confuso para los ciudadanos que a nivel federal se vaya en alianza y en lo local no, aunque en las zonas urbanas la gente está acostumbrada a diferenciar el voto, hay voto cruzado”, señaló.Al cuestionarlo sobre si está de acuerdo con una alianza con el PES, partido identificado por su cercanía al PRI y Miguel Ángel Osorio Chong, el dirigente estatal del PT señaló que ambos partidos podrían ser la diferencia en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pues, agregó “lo que se busca el proyecto más honesto, nacionalista que reconcilie a la sociedad, empresarios y trabajadores”.Con la adhesión del Partido Encuentro Social (PES) a la coalición nacional con Morena, el Partido del Trabajo (PT) podría no encabezar las candidaturas a diputados federales en los dos distritos.Aparicio Barrios señaló que en principio se planteó encabezar dos distritos; sin embargo, con el arribo del PES esto ya no podría ocurrir. Sin embargo, señaló que esperaran la última definición sobre qué partido y cuantos distritos encabezan.“La dirigencia nacional dijo que vería la forma en proteger cada estado; nosotros estamos solicitando dos distritos, PES quiere tres y Morena… quiere todos, pero todo esto se definirá próximamente”, concluyó el dirigente petista.