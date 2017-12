Jovani Miguel, alcalde y proveedor del PAN... otra vez

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para los comicios del próximo año,buscará ser proveedor delen donde también es militante.En entrevista, aclaró que sus servicios también los ofrecerá a otros institutos políticos.Aunque el 31 por ciento de las multas que impuso elfue a consecuencia que este edil no entregó facturas por el orden de los 3 millones 132 mil 965 pesos del ejercicio ordinario 2015.Pese a un posible conflicto de interés y las multas contra el partido, señaló que como cualquier ciudadano puede participar como proveedor."A eso me dedico, es mi giro, como cualquier ciudadano tengo derecho de concursar, no sólo me voy a acercar al PAN si no a otros partidos politicos y a otros candidatos", declaró.Desde 2011 brinda servicios de diseño de imagen, fotografía, creación de mensajes, redes sociales y publicidad impresa al2015-2016 obtuvo contratos para los 18 diputados locales y para 74 candidatos a presidentes municipales, excepto para 10 candidatos, incluida su propia campaña, y la del candidato a gobernador,