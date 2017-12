Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un comentario hecho en una nota informativa en el diario El Universal, parece buscar dar vida al ex gobernador Francisco Olvera Ruiz al colocarlo como candidato a la presidencia del PRI en la Ciudad de México. Muchos verían esta postulación como una afrenta para el líder del Grupo Hidalgo, Miguel Osorio Chong con quien terminó el ex gobernador en malos términos, amén que el tricolor no tiene ninguna posibilidad electoral en la Ciudad de México que lleva más de dos décadas en manos de la oposición.Aun cuando los funcionarios del gobierno estatal están impedidos para departir alegremente en lugares públicos y emborracharse, con el arranque de las posadas se comenzaron a contar algunos influyentes que tratan de evadir los puestos del alcoholímetro, lugares en donde han tenido que dejar hasta teléfonos celulares a cambio de no ser remitidos a la galera municipal. Al menos, dos de ellos cuentan su amarga y cara experiencia.Con la temporada navideña y el aumento de la gasolina, todo subió, hasta el número de placas que deberá entregar cada agente de tránsito. Ahora son cinco. No pasa desapercibido que un buen número de autos circulan sólo con una placa, porque la otra está infraccionada, y la causa, es cualquiera, lo importante es aumentar el ingreso económico a la alcaldía, posiblemente para tapar los baches en 2018.