Realizan posada en Centro Paralímpico

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El viernes se realizó una posada para personas con discapacidad en el Centro Paralímpico de Irapuato, donde en compañía de sus familias pudieron disfrutar de un desayuno y un momento de diversión.Silvia Camarillo Soria, quien tiene más de 8 años participando como voluntaria preparando el desayuno para este evento, compartió parte de su experiencia para reunir los fondos para realizar este evento.“Estuve haciendo trabajos para sacar lo de su posada, estuve tocando puertas y gracias a Dios salió adelante”, manifestó.Dijo que los apoyo son limitados y que lo que suele hacerles más falta es transporte para las personas con discapacidad.“Hay personas que no traen a sus niños porque no tienen para el pasaje, y también debería haber maestros porque nosotros pagamos nuestros maestros, y hay personas que no tienen dinero para eso”, destacó.Por último hizo un llamado a mantener en buenas condiciones el Centro Paralímpico.