Turismo, mi pasión

Tengo pasión por Irapuato, amo mucho a mi ciudad y me siento cómodo con su gente. Este año que está por concluir, inicié como Presidente de la Asociación de Hoteles de Irapuato y el año entrante comenzaré a dirigir la Organización y Visitantes de Irapuato. Por mi vocación, aunque soy sensible a temas sociales, me prioridad es la promoción turística, porque creo que es y será con mucho trabajo, un importante generador de recursos.Este año, también desarrollamos la cruzada de la asociación civil Pasión por Irapuato, con una gran convocatoria para plasmar nuestros sueños de ciudad. Así creamos la convocatoria Galería de Sueños, con la participación de centenares de personas. De esta manera logramos un valioso documento que estamos entregando a los dirigentes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.Estamos seguros que las líneas fundamentales de este documento serán tomados en cuenta para los foros temáticos de campañas formales, tanto para Alcalde, para diputados locales, federales, senadores y para Gobernador de Guanajuato. Habremos de invitar a todas las mujeres y hombres que nos acompañaron a estos encuentros con los futuros candidatos.La idea es que al final de estos foros temáticos con los candidatos para los diferentes cargos de elección popular se generen compromisos con los ciudadanos y que exista un seguimiento acerca de las propuestas de los ciudadanos y de los compromisos de los candidatos. Este es un exhorto que hemos hecho para tener pasión por Irapuato.En este mismo año de pasión por Irapuato me adentre en la ciudad, en los barrios populares y en algunas comunidades. En los mercados, agrupaciones, colegios de profesionistas. Me doy cuenta que los irapuatenses somos buenos anfitriones y somos muy trabajadores. Como sociedad organizada, motivada, podemos dar más.Para el año entrante iniciaremos de lleno con la Organización de Visitantes de Irapuato (OCV), en coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales. La idea es asegurar para el tiempo eventos de gran impacto que nos permitan la llegada de miles y miles de visitantes durante todo el 2018, y para esto necesitamos una ciudad segura, limpia, con buenas vialidades y con buenos servicios. En estas tareas cada uno de nosotros, los empresarios, los empleados, los funcionarios, tendrán que hacer lo suyo.Los empresarios del sector turístico nos estamos preparando. Las nuevas generaciones están empujando fuerte. Nos estamos planteando convertir a Irapuato en el epicentro del turismo en Guanajuato. Tenemos oferta hotelera y de servicios, la situación geográfica. Nuestra apuesta es que tengamos en nuestra ciudad el gran centro de eventos.Además de esta idea de Irapuato, ciudad de turismo de negocios, de eventos, de turismo médico e histórico-cultural, también le apostamos con el comercio organizado a que seamos el gran centro comercial del centro del país, donde se venda desde un tornillo hasta un tráiler.Estamos despidiendo el año mucho muy satisfechos de los logros como organizaciones y cada vez más se suman otras agrupaciones y ciudadanos porque el compromiso es que vivamos bien, en armonía, en clima de seguridad, con colores y sabores, como lo que somos, la gran provincia mexicana y qué mejor que en Guanajuato, el destino cultural de México.