Registran tiroteo en López Mateos

Un muerto y tres heridos, dos de ellos graves, fue el saldo que dejó un ataque a balazos la noche de ayer en el cruce de las calles Adolfo López Mateos y Lázaro Cárdenas, de la colonia Los Presidentes, en Irapuato.El tiroteo fue ejecutado por al menos cinco hombres armados con pistolas de alto poder en una camioneta Nissan, tipo pick up, color blanca de cuatro puertas y un automóvil tipo Bora, color azul marino, con placas del Distrito Federal.En el lugar del ataque falleció un joven de entre 23 y 25 años, conocido como “Charly”.Los otros tres hombres lesionados, dos de ellos en estado crítico, fueron trasladados en vehículos particulares a un centro hospitalario de la ciudad.Otros cuatro jóvenes que estaban junto con las víctimas, salieron ilesos del ataque.Según testigos, ocho jóvenes platicaban y tomaban alcohol en el cruce de las calles Adolfo López Mateos y Lázaro Cárdenas.Eran las 10:45 de la noche.De repente ingresaron por la calle Adolfo López Mateos la camioneta y detrás el automóvil.En la camioneta viajaba únicamente el conductor, en tanto en el automóvil iban alrededor de cinco hombres, con el rostro cubierto con pasamontañas.Al cruzar junto a los jóvenes, abrieron las ventanillas del coche y desde los vehículos, desenfundaron armas de alto poder y dispararon contra ellos.Cuatro de los jóvenes lograron salir ilesos del ataque.Otros tres quedaron heridos en medio la calle, en tanto otro, murió al al recibir al menos, cinco balazos entre el abdomen, tórax y cabeza.Al lugar no pudieron ingresar ambulancias de Cruz Roja, debido a que aún no llegaban elementos de Policía Municipal.