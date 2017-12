Esclaviza cristal a leoneses

Publicidad



“Días atrás tuve delirios que antes nunca había tenido, comencé a escuchar voces sin consumir (cristal), sentía que había personas en mi cuarto, creí que trataban de entrar por la ventana, sentí miedo de que me dieran un balazo, yo les decía que les daba 500 mil pesos pero que me dejaran, la sensación física del miedo la sentía hasta en los pulmones”, narró el abogado al psiquiatra que lo atiende para controlar su adicción. El grado de psicosis que experimentó lo llevó al extremo de autolastimarse.

“Veía la punta de las metralletas con láser, vi cómo mataron a un hombre con un cuchillo, pero después se levantó muerto. Sentía como si estuvieran alegando sicarios que ordenaban que me mataran, pero mi esposa me defendía, me corté el cuello cuando escuché que los sicarios decidieron matarme y me escondí debajo de la cama y otra vez escuché que dijeron: ‘¡Se escondió el hijo de la chingada!’”.



“Aquí comenzamos a las cuatro de la mañana, pero hay que levantarse antes para llegar a tiempo y descargar el tráiler de cajas y cajas. Yo veía cómo mis cuates se ponían (con cristal) y los veía bien activos, un día se me hizo fácil y le di el jalón”.



“Hay semanas que sólo duermo unas horas, unos cuantos días, en las noches detrás de mi cabecera veo cómo comienza a recorrerse la pared y se ve una luz intensa, ardiente que hace como si me cayera de espalda; luego comienzo a escuchar voces que hablan de mí y me da miedo”.



“La sustancia afecta el exceso de la dopamina y provoca una actividad dopaminérgica que ocasiona alucinaciones y delirios y por consecuencia psicosis que los lleva a ver, sentir, oler y escuchar cosas irreales”, explicó.



“El consumo de cristal se convierte en una enfermedad que inicia por una conducta voluntaria que genera problemas en sus entornos principalmente con la familia, donde sembró miedo, resentimientos, violencia y que creen que es un enfermo mental, por eso es importante que la familia también se atienda, para que se vuelvan a integrar”, detalló.

provocan que cada día más leoneses se vuelvan adictos a esta droga sintética.los químicos que contiene envenenan el organismo y provocan una alta dependencia. Su consumo genera psicosis y cambios físicos drásticos.En el mercado ilegal, la droga, pero las consecuencias que provoca son, coinciden especialistas que atienden adictos. Y su circulación crece de manera alarmante en León.Datos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal revelan que en todo 2016 se decomisaron mil 855 dosis de la droga, pero en lo que va de este año ya suman 7 mil 310 dosis.De enero al 10 de diciembre de este año autoridades municipales: entre cuatro y cinco arrestos por día, en 344 días.. La Secretaría de Seguridad Municipal contabiliza detenidos de 13 a 60 años, pero también de niños de 12 años puestos a disposición de trabajo social. Además, las estadísticas arrojan que en León es más alto el porcentaje de hombres que de mujeres detenidos por la portación de esta droga.tuvo acceso al testimonio de adultos que se encuentran en etapa de rehabilitación luego de consumir por varios meses o años esta droga. El médico que los atiende, pidió reservar la identidad de estos pacientes.Un abogado guanajuatense llevaba una vida laboral exitosa hasta que fue atrapado por el cristal. Su adicción fue suficiente para que él, y le generó tambiéna la salud como pérdida de dientes, cabello y dolores intensos en los huesos por la descalcificación.El estado de psicosis del abogado y las alucinaciones lo orillaron a intentar acabar con su vida y cortar su garganta con un cuchillo. Su madre entró a la habitación y. Fue llevado al hospital, pero seguía alucinando: escuchaba que los doctores querían matarlo.Actualmente el abogadocomo parte de su propia recuperación.Los mismos delirios que experimentó el abogado los padeceque trabaja en la Central de Abastos como cargador. Inició como un “jalón” para aguantar la jornada laboral y terminó en adicción., ahora sólo trabaja para drogarse porque los niveles de ansiedad, temblores y sudoración sólo los calma con la sustancia.Mientras trabaja y está activo, el joven cargador se mantiene ocupado, pero en los momentos en que no tiene actividades comienza a alucinar, siente que la gente le quiere hacer daño y lo critica. Con sus compañeros ha llegado a los golpes,Juan ha intentado atenderse con un especialista en problemas derivados de las adicciones, pero no ha logrado continuar con su tratamiento.Un empresario de 52 años del sector hotelero tiene un año consumiendo cristal todos los días, después de haber dejado la sustancia por 12 años.Cristal y una pipa para su consumo.La paranoiaante un supuesto ajuste de cuentas, por eso compra mucho cristal para que le rinda y no tener que hacerlo constantemente, por miedo a las consecuencias.La agresividad e irritabilidad que le provoca consumir la droga hace que su madre le tenga miedo. Cuando tiene alucinaciones, y aun sin ellas,porque tiene constantes delirios de peleas con personas del crimen organizado y con armas.El empresario actualmente se atiende con un especialista y. Por voluntad propia sólo lograba 15 días sin consumir cristal y nuevamente recaía. Hace un mes se convirtió otra vez en padre de familia y esto le está ayudando a tener estabilidad.hace varios meses y. Se dedica a la construcción, vive en unión libre y enfrenta problemas de conducta.Por su adicción, hace seis meses tiene episodios de. Llega a alucinar que su esposa lo engaña y la ha grabado con el celular para tener evidencias, pero los audios no contienen nada.Su adicción lo hace padecer trastornos de insomnio hasta por tres días, sufrir depresión, tiene constantes crisis de pánico y. Con frecuencia se siente señalado y criticado por las personas, pero niega ser violento. Salvo consigo mismo, en sus episodios suicidas.describió la droga cristal como, que afecta principalmente a la población masculina catapultándola a un estado de psicosis.Muchas veces, el cristal se consume quemándose en un foco inservible.El terapeuta platicó que cuando se consume cristal por primera vez, que es la falta súbita de la sustancia química a la que se adaptó el cerebro y cuando se deja de consumir las reacciones de la persona sonAclaró que el síndrome es diferente a la adicción, que se genera con el tiempo constante de consumo y la reacción es el deseo irrefrenable de la droga.Saldaña Lemus, desde adolescentes hasta adultos padres de familia; algunos casos son de éxito, otros no regresaron luego de su primera cita, unos más recayeron y otros siguen tratándose, en la lucha.Para contrarrestar el síndrome de supresión, que consiste en ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos para regular el sueño. El cristalhasta por tres días y a su vez, llevando al paciente a la. El tratamiento se puede extender hasta por tres meses y de manera gradual se disminuyen las dosis médicas. A la par se trabaja para mejorar la integración de los entornos familiares, laborales, personales y sociales del paciente, que en medio año puede llevar una vida común.Trozos de “piedras” color blanco creados por componentes químicos denominados metanfetamina, que se producen en laboratorio, componen el cristal, derivado de otra droga, la anfetamina, y se produce con sustancias relativamente baratas y fáciles de conseguir, que afectan el sistema nervioso central.El director de Medicina Legal de Oficiales Calificadores, Ermenegildo Álvarez Macías. Foto: Luz Elena EscobarPero el producto que llega al consumidor(las que contienen efedrina, otro estimulante) y(limpiador), explicó un químico-fármacéutico que guardó su identidad por cuestiones legales, al tratarse de una sustancia prohibida.El director de Medicina Legal de Oficiales Calificadores,, explicó que el consumidor puede inyectarse la droga o inhalarla, que es lo más frecuente. Al quemar el cristal, comúnmente en un foco, se generan vapores que causan reacciones en el cuerpo, como hiperactividad, insomnio, euforia, paranoia y aumento del deseo sexual. Los efectos duran de seis a 12 horas.El Director mencionó que las consecuencias de salud son el envejecimiento prematuro, la descalcificación queen la piel, aumento de frecuencia cardiaca e,. Las personas adictas a esta droga también bajan de peso considerablemente.Ermenegildo compartió quese ubican entre los 13 y 18 años, destacando los consumidores de 16 y 18 años. A estos adolescentes se suman los menores de 13 años, de los cuales no se tiene un registro legal.