Tienen hasta 40 años vendiendo ahí, los quitan por 'mal aspecto'

Comerciantes ambulantes que venden productos y comida desde hace más de 10 años en la Plaza de San Juan de Dios fueron desalojados porque “daban mal aspecto” al lugar. Algunos de ellos aseguran trabajar aquí hace hasta cuatro décadas y, además, contar con permisos.

Alrededor de 13 ambulantes que cuentan con permisos de Comercio y Consumo han tenido pocas ventas desde hace más de 15 días, pues inspectores de la dirección no les permiten colocar su mercancía en la plazoleta.

Ayer por la mañana, el regidor del PRI, Jesús Vázquez García, también ordenó a los vendedores alejarse de la plaza, porque la zona “es un jardín turístico, no un mercado”, repitió la vendedora de tacos Rosa Páramo Moctezuma.

“Los de Comercio, liderados por el regidor, no dejaron que colocáramos nuestra mercancía en la plaza, que porque damos mal aspecto y la ensuciamos. A lado de la fuente ha sido mi lugar de trabajo desde hace 15 años, cuento con todos los permisos y hasta pagamos la luz por kilo (sic). Hoy (ayer) el regidor nos levantó y hasta amenazó con demandarnos”, añadió Rosa.

Antes de que remodelaran la plaza, los comerciantes fueron reubicados por los inspectores cerca de la zona; según los vendedores, los de Comercio prometieron que al finalizar la obra los dejarían vender en sus antiguos lugares y les darían carritos nuevos... “pero nos mintieron”.

“Los de Comercio me quitaron con prepotencia hace 15 días, yo me ponía a un lado de la vinatería. Tengo entendido que las órdenes vienen del presidente de colonos y del regidor Jesús Vázquez, ambos no quieren nada de comercio en el jardín”, señaló Concepción Palacios, vendedora de tacos.

“Ahora nos querían mandar a la Plaza de las Vigas pero mis clientes están aquí desde hace seis años. Queremos que nos den una explicación, porque cuando iniciaron la remodelación, nos bajaron a la vialidad y a mí me dijeron que al terminar nos volveríamos a poner en la plaza. Yo tengo mis permisos en regla, pero el regidor dice que quiere hacer una zona peatonal y que no quiere nada de venta”, añadió.