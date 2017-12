Márquez frente al fantasma

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ante el escándalo de la presunta empresa “fantasma” contratada por Gobierno de Estado el gobernador Miguel Márquez tiene su prueba de fuego para cerrar el sexenio: ir al fondo del cochinero o hacer como que aquí no ha pasado nada y pretender darle vuelta a la página a un asunto que huele muy mal.Comunicación Social del Estado pagó 4.6 millones de pesos a F.B.M Comercializadora, empresa boletinada en agosto por el SAT y el 8 de noviembre por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como sospechosa de operaciones inexistentes, reveló el portal Zona Franca hace una semana.La investigación de am sobre este caso ha aportado nuevos datos que dejan dudas que no se aclaran. Los mismos socios de F.B.M crearon otras empresas para recoger la basura en Salamanca. En ambos casos las autoridades Estatal y Municipal no saben cómo dar explicaciones contundentes.Después de cinco días apareció Tomás Jiménez Morales, el representante legal tanto de F.M.B Comercializadora (la intermediaria publicitaria) como de Assistant Roquette, proveedora en Salamanca, para dar una entrevista en una oficina improvisada, con un montaje armado, postura nerviosa y explicaciones en el aire. Lo que hizo fue confirmar la sospecha de estar frente a un “fantasma”.En el domicilio fiscal que proporciona F.M.B, en la calle Escuela Médico Militar #88 interior 303 en el Conjunto Florida, municipio de Irapuato, nadie abre la puerta. Y al contactar vía telefónica a su celular al dueño, Fernando Balboa D’Argence, de plano respondió que no hablaría nada del tema, y colgó.Esta persona fungió como el apoderado legal de Parc Ferme Consulting, empresa que recogió la basura en Salamanca de agosto de 2015 a mayo de 2016. Se le canceló el contrato y entró a prestar el servicio Assitant Roquette cuyo contrato lo firmó Tomás Jiménez, el apoderado de F.M.B. Los mismos pues.“Todo es auditable, todo es auditable, todo es auditable”, es lo que repite una y otra vez el Gobernador frente al contrato. Detrás de eso no sabemos si en verdad está preocupado pidiendo auditorías a fondo y pronto, o de plano confía plenamente en su equipo y está dando tiempo para que todo lo aclaren.El primer argumento del coordinador de Comunicación Social del Estado, Enrique Avilés Pérez, es que la empresa elabora contenidos publicitarios y que están los “entregables” que comprueban su trabajo.La Secretaría de la Transparencia del Estado que comanda Isabel Tinoco está en proceso de una auditoría a los contratos de Comunicación Social y hay que esperar a que la dependencia dé luz verde para que pueda consultarse lo que hizo F.M.B Comercializadora. Hoy no sabemos qué chamba hizo. Y, si algo fue el servicio que prestó, pues que en verdad valgan esos contratos millonarios que recibió.Ya veremos cómo explican que en los últimos dos años el Estado pagó de manera directa a los diarios de la Organización Editorial Mexicana (OEM) en Guanajuato 24.5 millones. Pero además a un intermediario para que elabore “encartes, inserciones, y por espacios de publicidad” en esos diarios.En el programa de Aristegui Noticias, Avilés aseguró que contratan sólo a las del padrón estatal. Ese argumento se cayó pronto en voz directa del secretario de Finanzas del Estado, Nacho Martín Solís, quien salió a aclarar que la empresa no forma hoy parte del Padrón de Proveedores del Estado, aunque aclaró que no es necesario que lo esté para poder obtener contratos en temas de Comunicación Social.Avilés Pérez presenta, como luego lo hizo la empresa en una inserción pagada, que tienen una opinión favorable del SAT emitida el 22 de noviembre respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Pero eso nadie lo ha puesto en duda, no está enlistada como sospechosa por el SAT por ese motivo.De hecho lo complejo de la trama de las empresas fantasmas es eso, que operan con existencia legal. Desde esa fachada evaden impuestos y se emplean para cometer actos de sofisticada corrupción.En el Diario Oficial de la Federación está incluida en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice: “Que los contribuyentes emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal o infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.”El Secretario de Finanzas puntualiza que se trata de una sospecha del SAT, no de una confirmación, que mantiene la empresa su timbre digital lo que significa que puede seguir teniendo contratos públicos.Y eso es cierto, la pregunta es si la sola sospecha no basta para “prender las alarmas en el Estado”.En Salamanca el socio del 50% de acciones de la empresa Assistant Roquette (contratada para recoger la basura), Manuel Velázquez, es un estudiante normalista de 23 años que vive en Pedro Escobedo, Querétaro. El otro socio, Francisco Gómez, reporta un domicilio deshabitado en Corregidora. Las unidades no están rotuladas y tres de 15 están inscritas en el Registro Vehicular del Estado.El alcalde panista Toño Arrendondo sólo responde con un boletín que cumplen con la chamba, y punto. Y el representante legal de Assistant, el mismo que de F.B.M, Tomás Jiménez, de eso no quiso hablar.La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que comanda Francisco Javier Pérez Salazar, tiene mucho trabajo que hacer y ya hasta se tardó en anunciar auditorías específicas a esos contratos.Los panistas celayenses van con la corriente y no se dividen en grupos calderonistas o de otro personaje más que lo que determine el Comité Directivo Estatal. Puede que algunos simpaticen con Margarita Zavala o Felipe Calderón, pero son muy pocos.Dicen los blanquiazules que en la elección nacional sin duda darán su apoyo al queretano Ricardo Anaya pues bastó la declinación que hizo Miguel Márquez a su favor y que Diego Sinhué Rodríguez le levantara la mano para saber que su apoyo será para él.Claro le quedó al Gobernador que contra Anaya llevaba las de perder y por eso se bajó de la contienda para asegurar a Diego como candidato a la gubernatura. Diego se siente ahora más seguro y en los municipios empiezan a trabajar para quedar bien con él. Cuentan que en Celaya siguen firmes en sus aspiraciones por la candidatura a la Alcaldía: Ramón Lemus, Paulo Bañuelos y que cada vez se ve más convencido el empresario Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, quien dicho sea de paso, es el preferido de Diego.Los movimientos en el PAN Nacional despiertan mucha inquietud entre los blanquiazules irapuatenses. Algunos de ellos, acompañaron a Ricardo Anaya en su decisión de competir por la candidatura a la Presidencia de la República, buscando sumarse al equipo que lo apoya desde Guanajuato.Los más aguerridos blanquiazules que se han convertido en impulsores de Anaya lo catalogan como una de las mejores opciones, incluso, dicen que ha sabido ‘batear’ los casos de corrupción que han buscado mancharlo sin que eso afecte en su carrera; también, lo defienden señalando que es un excelente orador y que se ha visto más agresivo y contundente.Los demás, consideran que es la opción más débil ante un enemigo en común, Andrés Manuel López Obrador a quien consideran debe ser el blanco de ataque de todos los partidos aunque temen que se vea a Acción Nacional como parte del PRI en dicha estrategia.Se acabaron los tiempos en que a cualquier evento del Municipio, incluso aunque no tuviera que ver con el campo, estaba presente Paulo Bañuelos, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural. La muestra está en que el viernes hubo un evento en el que el Gobierno Municipal entregó estufas ecológicas a las en las instalaciones de la Feria, y pese a que los recursos para comprar las estufas son estatales y de la Secretaría encabezada por Bañuelos, éste no fue invitado.En la reunión llamó la atención la ausencia de Bañuelos, quien ya se había convertido en una constante en los eventos municipales. Las especulaciones no se hicieron esperar, aunque todos coinciden en que debe de tratarse de una estrategia para no darle más brillo al Secretario en eventos municipales. Ya ve que el alcalde Ramón quiere reelegirse y cada vez se habla más fuerte de las intenciones de Paulo de competir por la candidatura panista a la Presidencia Municipal, pues como que no conviene que resalte o que incluso, aparezca. En ese sentido cae como anillo al dedo que en la Feria no haya Expo Ganadera, pues así no será necesario invitarlo.El exdiputado federal por el Partido Verde, Felipe Arturo Camarena, quiere ganarle al PAN, pero ahora va por el mayor cargo en Guanajuato. Quiere ser Gobernador del Estado.Después de alejarse por un tiempo del partido del tucán, Camarena García quiere repetir lo hecho en 2012, cuando participando sin coalición ganó una curul en San Lázaro. No es poca cosa para el Verde enfrentar a la maquinaria que trae el PAN con su ya cantado, pero no seguro, suspirante, Diego Sinhué Rodríguez, o en su caso, con el senador Fernando Torres Graciano, o algún otro as bajo la manga.El Verde decidió ir solo luego del trago amargo que vivió en 2015, cuando entre jaloneos con el PRI, lograron colocar al exsecretario de Salud y expanista, José Ángel Cordova, como su candidato a la Alcaldía de León, lo cual significó que un sector del tricolor le retirara su apoyo al Verde, abriendo así el camino para que el PAN volviera a gobernar a León.A los verdes no les gustó para nada aquella experiencia, por lo que hoy deciden ir solos a la contienda por la gubernatura, alcaldías y diputaciones, con el celayense como carta fuerte para la gubernatura, pues además de haber ganado la elección de la diputación federal, en 2012 logró meter ni más ni menos que tres regidores: Leonardo Gutiérrez Silva, Ma. Guadalupe Sonia Herrera Avilés y Ernesto Jamaica Verduzco, el mismo número que el PRI consiguió con Bulmaro Fuentes Lemus, Luis Manuel Cano Meza y Ma. Guadalupe Ferrer Guerra. Seguramente en la decisión de la candidatura a la Alcaldía de Celaya la opinión de Camarena valdrá mucho. De acuerdo con el secretario general del partido en Guanajuato, Sergio Contreras, solo tienen dos opciones, y, aunque no revelan los nombres, se rumora que uno puede ser Octavio Arvizu.El tiempo apremia para los panistas de la Comisión de Hacienda a quienes les urge sacar adelante el presupuesto de egresos del municipio de Celaya para el próximo año, pero la oposición no quiere aflojar la guardia. Tienen hasta el 31 de diciembre para aprobarlo. En la sesión de la semana pasada, los panistas llegaron convencidos de aprobarla, pero se enfrascaron en una acalorada discusión con sus compañeros que no dieron el visto nuevo.Dicen que el secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano, buscó convencer a los regidores del Verde, Blanca Elena González, y a Ricardo Torre, de Movimiento Ciudadano, pero nomás no logró nada, pues los ediles se mantuvieron en la postura de dar mayor análisis a la propuesta, y en base a eso, votar.Con la ayuda de regidores panistas, el Secretario recurrió a su última opción para buscar convencer (o hacerle manita de puerco) de votar a favor de la propuesta: el exmorenista, Ynés Piña, quien finalmente apoyó que se discutiera el tema, causando con ello el enojo de varios de los opositores, que buscaban que el punto no se tocara en la sesión. Y aunque sí se comenzó el análisis en pocas palabras de en qué se van a gastar el dinero de los celayenses, no se aprobó, y decidieron aplazar la votación, dejando en suspenso el destino del dinero, que dicho sea de paso, lo realizan en una sesión completamente privada y lejos de cualquier cosa que tenga que ver con transparencia.Al terminar la sesión el enojo era notorio en varios regidores como Jorge Montes, Israel Herrera, Hilda Samaniego y Ricardo Torre. Sólo ellos saben por qué, pero el priista acusó que los panistas buscan darle fines electoreros a los recursos de los celayenses. No es poca cosa, son más de dos mil millones de pesos, de los cuales deciden a espaldas de los ciudadanos.