Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Todos sudamos. Y no tiene nada de malo. Tal vez sea un poco oloroso e incómodo, pero en realidad es de lo más natural y benéfico para nuestro cuerpo. Aunque definitivamente no es algo que nos gusta presumir, si supieras todo lo que represente, seguro tendrías una perspectiva diferente al respecto.El sudor existe por una razón: para mantener la temperatura corporal cerca de los 37°C. Y durante el ejercicio, tu sangre circula para entregar más oxígeno a los músculos trabajadores, aumentando la temperatura y haciendo funcionar las glándulas sudoríparas ecrinas. Y no es la humedad la que te enfría, sino que el sudor se evapora y retira calor.En otras palabras, si no sudaras durante una actividad moderada, te sobrecalentarías en 10 y 12 minutos. Entonces te desmayarías, sufrirías un golpe de calor, tendrías problemas con los riñones… y podrías morir.La inflamación es malísima para tu metabolismo. Pero cuando sudas, ocurren muchas buenas cosas: primero tu ritmo cardíaco se acelera para bombear sangre a los músculos en movimiento, luego se incrementa la circulación y la fuerza de cada contracción. Usas proteínas de choque térmico, se repara cualquier daño y se señaliza la producción de proteínas nuevas y saludables. ¡Es todo un ciclo!Entre más fit estés, más rápido sudarás. Pareciera que sucede todo lo contrario, pero cuando sudas rápidamente quiere decir que eres capaz de regular tu temperatura corporal antes de que esté muy alta, lo cual requiere menos energía.Una sesión de sudor después de una noche de tragos o comida chatarra, puede desintoxicarte. Cualquier desecho que secretes a través de tus glándulas sudoríparas (en el ejercicio) es mínima para hacer una diferencia.Por otra parte, el cardio consistente sí puede proteger el hígado, particularmente después de un daño hecho por el alcohol.Investigaciones demuestran que más del 70% de las bacterias encontradas en el gimnasio pueden enfermarte. Por suerte, el sudor contiene un antibiótico natural llamado dermcidin, el cual puede protegerte de patógenos dañinos como E. coli y otros.¿Cómo? La grasa superficial que produce el sudor protege tu piel de los elementos, incluso si te limpias. Para potencializar este efecto hidratante, tienes que lavar tu rostro sólo cuando lo sientas grasoso.El sudor además previene al acné fuera de las bacterias exteriores.