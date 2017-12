Vence a su rival en casa y con goleada

Publicidad

Elde Atlético San Francisco recibió y venció en el Estadio Domingo Velázquez, a su similar el equipo Armadillos de Ébano, con un resultado lapidante de 8-1, finiquitaron el último compromiso de laPara este encuentro el Director Técnico Alan Alba mandó al ataque a Mario Hoy Corona, Norberto Solano, Eduardo Grijalba. Ricardo Díaz, Omar Cruz, Oscar Díaz, Víctor Méndez, Rubén Ramírez, Luis Briseño, Sergio Flores y Sergio Rivera.A pesar del mal, elrodó y las acciones comenzaron, de inmediato else decantó para los de San Francisco, pues cayeron tres tantos, por conducto de Eduardo Grijalva, Luis Briseño y Sergio Flores.Fue un primer tiempo pintado de azul y naranja, los de casa eran quienes creaban las jugadas de peligro y estaban encima deSin embargo, parecía que la portería se cerraba ante los múltiples tiros del ataque de la brujería, poco antes de que el árbitro del encuentro diera el silbatazo final de la primera mitad, Luis Briseño elemento de los ‘Brujos’ recibió la segunda amarilla tras una fuerte entrada, lo que dejó a la ‘brujería’ con 10 hombre sobre el terreno deAdemás de la forzosa salida del jugador Víctor Méndez por lesión.Los primero 45 minutos se esfumaron, con el marcador favorable de 3 a 0 para el Atlético.Ya para el complemento, los ‘Brujos’ salieron con la ‘espada’ desenvainada, pues a pesar de tener un jugador menos, el ataque se volcó al frente para incrementar el marcador.Sergio Flores tuvo una oportunidad clarísima frente a la cabaña de Armadillos, pero erró su disparo, seguida de esta acción vendría una gran jugada por el centro, donde el balón terminó dentro de las redes pero se marcó posición adelantada con lo que el resultado del primer tiempo seguía intacto.Sin embargo, Sergio Rivera, el dueño del gol, de la ‘brujería’ no descansaría hasta que se movieran las redes contrarias, de esta manera, llegaría el primero de sus cuatro tantos, tras un remate dentro del área grande, el segundo a sus cuenta se derivaría de una espléndido contragolpe, donde Rubén Ramírez acarreó el balón hasta los linderos del área, de donde sacó el servicio para Rivera quien definiría de gran forma.El descuento de los de Ébano se dio después de un descuido de la defensa local.El 5 a 1 lo puso nuevamente Sergio Rivera al cobrar la pena máxima que marcó el central tras una fuerte entrada sobre el habilidoso Óscar Díaz.Las acciones transcurrieron y cayó el sexto y séptimo tanto, pero no el final, ya que para cerrar la gran tarde que vivió Rivera Monjaras, hizo una joya de, al encontrarse en los linderos del área grande y hacer una vaselina que dejó sin opción alguna al cancerbero, quien solo observó cómo se clavaba el esférico en su propia puerta.