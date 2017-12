Publicidad

Es importante leer “las letras chiquitas”, ya que la compañía deja muy claro el punto sobre el manejo de información en sus términos y condiciones: “Cuando usas los servicios de Google, nos confías tu información”.

“Mi actividad” o “My activity”,

Google es una gran herramienta para encontrar todo lo que deseemos:. A pesar de esto, para realizar todo necesita de tu información para lograrlo, información que aparentemente brindasteAún así, como un punto a su favor, Google nos permite eliminar la información que va almacenando en un lugar llamadoen inglés.Así,al igual que registra cada movimiento que haces, como rellenar un formulario o leer tu correo en Gmail.Para borrar por fin todo lo que no quieras que la firma tenga sobre ti, solamente ingresa a “My Activity” y comienza a hacerlo.Aquí encontrarás tres alternativas de borrado:La primera opción es utilizar la búsqueda para encontrar una página muy concreta.La segunda opción es para borrar las búsquedas de un día dando clic en “Hoy” y luego a “Eliminar”.La tercera opción es para eliminar todas tus búsquedas. Para ello haz clic en “Eliminar por tema o producto” en la lista de la izquierda. Haz clic en “Eliminar por fecha” y selecciona “Todo el período”. Si estás seguro de esta opción, haz clic en “Eliminar”.El buscador también tiene este tipo de información recopilada, en otra de sus plataformas: YouTube. Para eliminar todo tu rastro a través de la plataforma de video, soloPero si lo que quieres es que tanto anunciantes, compañías y demás firmas que utilizan la plataforma para comercializar algún producto o servicio no sepan nada sobre ti,Para lograrlo solamente debes ingresar a tu cuenta de Google y entrar enUna vez ahí, nos dirigimos a la opción. Ya que estás dentro, presiona enSi te deslizas al final de la página, verás la opciónpodrás elegir si quieres recibir anuncios con tus intereses habilitados o inhabilitados.Ahora no tienes que sentirte perseguido u observado, controla a tu antojo tu información personal y evita pasarla mal navegando por Google.Con información de SegundoSegundo