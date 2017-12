2017-12-18 14:31:01 | CARLOS CAMPOS

El Celaya buscaría reforzarse con dos jugadores más, además de que recortarían el plantel para tener máximo 26 jugadores en la plantilla

Recortarían el plantel para tener máximo 26 jugadores.



El Celaya buscaría reforzarse con dos jugadores más, además de que recortarían el plantel para tener máximo 26 jugadores en la plantilla.

Carlos Franco, director deportivo del club, dio a conocer que para el póximo torneo Celaya tendría dos jugadores más para reforzarse, buscarían un delantero y un lateral izquierdo.

“Vamos a recortar el equipo, tenemos varios jugadores, estaremos con 26 jugadores máximo, refuerzos que viene es apuntalando las posiciones que hizo falta tener más fuerza, tenemos la delantera, vamos por un lateral izquierdo por la lesión de Abraham, la llegada de Espinosa hará competencia interna, llega Rodrigo López, es un tipo con talento y ayudará y estamos a la espera de uno o dos más y se cierran contrataciones”, dijo el directivo.

Franco dijo no revelar las bajas del equipo, mismas que ya están definidas y que se espera poder acomodar en otras ligas a estos jugadores que ya no entran en planes.

“Las bajas están definidas, no hemos querido darlas a conocer hasta tener una respuesta, ya están enterados, pero esperamos acomodarlos en otras ligas; tendremos que finiquitar la situación lo más pronto posible”, dijo.

Celaya arranca este miércoles los juegos de pretemporada, el primer encuentro será en Querétaro, el 23 de diciembre viajarán a Aguascalientes, el 27 jugarán en el Miguel Alemán contra León de la Liga Premier y el 30 estarán viajando a Morelia.