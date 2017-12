Publicidad

Rodrigo López viene ayudar al Celaya para volver al máximo circuito del balompié mexicano.El mediocampista viene a trabajar y a ganarse un puesto en esta nueva etapa con los Toros.Sabe que el equipo está para cosas grandes y él quiere ser parte de esa historia.López ya está trabajando con sus compañeros, después de estar un torneo en Primera División, hoy regresa con los Toros.Se dijo contento de regresar y buscará seguir por la línea para dar alegrías a los aficionados de Celaya.“Entusiasmado, porque viví algo bonito en Primera División, no lo tomo como retroceso, si no como un gran reto, regresó a un lugar que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño, que era jugar Primera División, estamos de regreso con ganas de aportar y buscar ese ascenso que tanto queremos”, dijo López Álvarez.Comentó que la experiencia le ha dado otra manera de pensar, buscar los objetivos y aportar a los compañeros para lograr el campeonato.“Tengo que venir con otro chip, con más experiencia, ayudar a mis compañeros de la forma posible, saliendo de aquí me quede siendo un poco de líder, ahora llegó y hacer lo mismo, estoy maduro, con un poco más de experiencia, mis compañeros fueron un gran equipo, vengo a ganarme un puesto, con mi trabajo y humildad creo que nos va ir bien como equipo”, expresó.Destacó la competencia que existe en la zona del mediocampo, con jugadores de experiencia, el ‘Roro’ sabe que viene a ganarse un lugar y no tiene nada seguro.“Tengo que ganarme un lugar, son grandes jugadores, conozco a Nacho (Torres), Rodolfo (Salinas), su experiencia habla por si sola, debo trabajar y ganarme un puesto, lo importante para mi es el equipo y tengo muchas ganas, se que este torneo saldremos campeones y vamos a ascender, estoy contento y entusiasmado”, dijo.Rodrigo López mencionó que le gustaría regresar a Primera División, pero quiere hacerlo junto con Celaya.