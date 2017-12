Publicidad

El regidor y presidente de la Comisión de Seguridad, Israel Herrera, dijo que se opone a la compra de 3 camionetas blindadas con valor de casi 5 millones de pesos.“Estamos por aprobar un presupuesto de egresos y me es ilógico, inconsciente e incongruente comprar camionetas blindadas cuando ya tenemos 3 de ellas; yo las he visto, además por qué no, podemos equipar a cada celeyense con una camioneta”, externó.Resaltó que no se debe comprar más, no se debe proteger a más funcionarios, ya que “el que nada debe, nada teme”, y menos si el motivo es cambiar de modelo.Señaló que ese dinero se debe de canalizar en capacitación, sueldos, buscar elementos para que se sumen a la corporación de seguridad; al Infopol, chalecos antibalas.“En eso se debe invertir el dinero, no en camionetas blindadas. Esas acciones nos permiten entrar en materia de prevención”.Dijo que ha habido cerrazón de no implementar acciones de prevención, acciones para poder madurar; no sólo en la ciudad, sino en toda la república, el de verdad representar a la ciudad y al estado.“La mayoría de mis compañeros (del Ayuntamiento) está en contra de la compra de camionetas blindadas, sabemos que es una burla para la ciudadanía”.La manera como se enteraron de esta intención fue a través de los medios, señalando la falta de comunicación política, falta de comunicación en el Ayuntamiento y el encargado de la misma.“Hoy por hoy, estar hablando de camionetas blindadas a mi me molesta, es una burla hacia la ciudadanía, por ser casi cinco millones de pesos, en Mercado Libre hay camionetas más baratas, además de que ya hay, ¿a quien queremos cuidar, a quien queremos defender?”.Externó que no es justo porque la ciudadanía sufre inseguridad; robo a casa habitación, robos a mano armada y que es políticamente incorrecto considerar esta acción.